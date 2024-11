Gabriel Cotabiță, una dintre vocile emblematice ale muzicii ușoare românești, a fost condus pe ultimul drum de zeci de artiști, prieteni apropiați și admiratori devotați. Într-o ceremonie încărcată de emoție, Capela Cimitirului Bellu din București a devenit locul unde cei prezenți și-au luat rămas-bun de la un artist care a marcat generații întregi.

Momentele de reculegere și amintirile împărtășite de cei care l-au cunoscut îndeaproape au transformat această zi într-un omagiu sincer adus unui talent excepțional, a cărui pierdere lasă un gol imens în lumea muzicală românească.

Gabriel Cotabiță, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai muzicii românești, a fost condus pe ultimul drum de către prieteni, colegi și fani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Capela Cimitirului Bellu din București, unde numeroși artiști s-au strâns pentru a-l comemora. Prezența lor a fost o mărturie a impactului major pe care l-a avut Cotabiță asupra scenei muzicale din România.

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numărat personalități marcante din industria muzicală, precum Doru Todoruț, Mihai Pocorschi, Ionel Tudor, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu și Antonia. Aceștia au rememorat clipele prețioase petrecute alături de artist și au vorbit despre talentul său extraordinar.

Doru Todoruț a subliniat importanța sufletului pe care Gabriel Cotabiță îl punea în fiecare piesă.

Todoruț a dezvăluit că avea o piesă compusă împreună cu Cotabiță, însă, din diverse motive, aceasta nu a fost finalizată.

„Va rămâne mereu în sufletul meu ca un reper al muzicii ușoare românești, al interpretării vocale și al omului pe care l-am cunoscut atât de aproape. Chiar avem o piesă pe care am compus-o împreună, acum un an și ceva, și n-am mai reușit să o punem în practică din mai multe motive, însă o voi finaliza și o voi trimite familiei lui cu cea mai mare plăcere”, a adăugat artistul.

Mihai Pocorschi, colaborator apropiat al lui Gabriel Cotabiță, l-a descris ca pe un „frate de suflet”.

El a evidențiat unicitatea vocii lui Cotabiță, descriind-o drept „absolut specială” și capabilă să transforme orice cântec într-o operă de artă.

Din punct de vedere tehnic era o voce absolut cuprinzătoare, iar din punct de vedere interpretativ el a fost ceea ce se numește un interpret adevărat, în sensul că înnobila cântecul. Am lucrat mult împreună, undeva la granița între frate, pe care nu l-am avut, și prieten foarte bun. Lumea muzicală românească va fi mult mai săracă fără Gabi”, a mai spus Mihai Pocorschi.

„O vocea absolut specială și când spun specială o spun după ce am lucrat probabil vreo 35 spre 40 de cântece care în mare parte sunt scrise de mine, dar care au fost înnobilate de vocea lui.

Ionel Tudor, un alt prieten apropiat, a vorbit despre greutățile prin care a trecut Gabriel Cotabiță, inclusiv problemele de sănătate din 2015.

Dirijorul Ionel Tudor a fost cel care a anunțat trecerea în neființă a lui Gabriel Cotabiță, pe pagina sa de Facebook.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră„, „Te rog, domnișoară, nu pleca„, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)!

Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a scris Tudor.