Mihai Trăistariu a împărtășit dureroasa poveste a copilăriei sale Acești ani au fost marcați de agresiunea tatălui său violent.

Artistul, cunoscut pentru succesul său muzical, a dezvăluit că a fost martor la scene de coșmar în copilărie. Tatăl său manifesta comportament agresiv și brutal față de mama lui.

Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre perioadele de coșmar pe care le-a trăit în timpul copilăriei. Tatăl său ar fi trebuit să ofere protecție familiei sale, ca orice părinte. Lucrurile au stat însă invers. Acesta manifesta violență și agresiune față de mama lui.

Cu toate că era martor la suferința mamei sale, Mihai Trăistariu se simțea neputincios și alegea să se ascundă. El se temea de posibile repercusiuni asupra sa.

Conflictul dintre părinți și copilăria nefericită au lăsat o amprentă profundă asupra artistului. Deși a dorit ca mama sa să plece cu el și frații săi, lipsa resurselor financiare a mamei a făcut acest lucru dificil.

Mihai Trăistariu a mărturisit că moartea tatălui său nu i-a adus tristețe, deoarece acesta a fost responsabil de bătăile crunte asupra mamei sale.

„Am simțit o tristețe profundă când a murit mama. Când a murit tata, nu am simțit, pentru că taică-miu a bătut-o pe mama de a năucit-o, nu știu de ce. Nu s-au înțeles neam. Eram prin liceu, îmi amintesc niște bătăi, cum o lega de calorifer, o trântea pe jos, o tăvălea, o trăgea de picior. N-am să uit, ceva criminal. Nu se înțelegeau neam, nu știu de ce au mai stat”, a povestit artistul.

El a mărturisit că mama sa avea patru copii și nu putea să îi susțină financiar. Aceasta a rezistat însă eroic.

Mihai Trăistariu a spus fără ezitare că a simțit o ușurare când tatăl său a decedat. Artistul a subliniat că moartea tatălui său a însemnat o eliberare. Atunci a realizat că mama sa a scăpat de violența zilnică la care era supusă.

Cu toate acestea, când a murit femeia care i-a dat viață, Mihai Trăistariu a trăit o suferință intensă și a traversat cea mai dificilă perioadă.

„Aproape că m-am bucurat când a murit, a murit de cancer când eram mai mici, iar mama a rămas liberă. Când a murit mama, eu am moștenit vocea, blândețea, trăsături de la ea, am suferit o lună, m-am închis în mine, nu am mai crezut în Dumnezeu”, a mai continuat Mihai Trăistariu.