Ion Iliescu, fostul președinte al României, rămâne la fel de tânăr, cu toate că are o vârstă înaintată.

De-a lungul vieții sale, el a trecut prin diverse probleme și experiențe. El a început ca un simplu muncitor pe șantier, dar a reușit să ocupe cea mai înaltă funcție în stat.

Fostul președinte al României a oferit un interviu pentru ProSport, în cadrul căruia a vorbit despre mai multe aspecte ale vieții sale.

Întrebat dacă a făcut sport în tinerețe, el a precizat că nu a fost de performanță, însă a făcut de toate.

”Nu de performanță, dar am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan. Pe vremea mea, când eram la Oltenița și aveam opt ani, erau multe terenuri virane. Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfășura toată energia copilăriei și a tinereții. Am jucat și volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat”, spune acesta.