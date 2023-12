Revenirea lui Mircea Lucescu pare mai aproape ca niciodată! Președintele de la CS Corvinul Hunedoara, Dan Colesniuc, nu a renunțat nici acum la visul său de a-l readuce pe „Il Luce” la fosta sa echipă.

Spre dezamăgirea celor de la Dinamo și Rapid, oficialul clubului hunedorean a dezvăluit că primarul orașului l-a contactat pe „Il Luce”. S-a întâmplat imediat după ce a decis să plece de la Dinamo Kiev.

Președintele de la CS Corvinul Hunedoara a subliniat că Lucescu este oricând binevenit la fosta sa echipă. Amintim că „Il Luce” a jucat și a antrenat în echipa respectivă în anii ’70 -’80.

La noi, foștii jucători sunt respectați, se vorbește mereu despre ei. Domnul primar are o părere foarte bună și respectă aceste glorii”, a declarat Dan Colesniuc pentru GSP .

„Noi l-am invitat pe domnul Lucescu și am mai avut discuții, dânsul va decide dacă e momentul să vină spre noi, măcar așa, să ne sprijine din punct de vedere al consilierii. Imediat după ce a renunțat la contractul de la Kiev, domnul primar i-a făcut invitația să vină în oraș.

Oficialul clubului hunedorean a explicat și că proiectul a fost inițiat de primarul Dan Bobouțanu în urmă cu trei-patru ani. Edilul își dorea să formeze din nou o echipă de fotbal la Hunedoara.

„Proiectul acesta (n.red. Corvinul) a fost gândit cu mult timp în urmă și își cam urmează acum cursul și ce s-a gândit la acea vreme. Proiectul a fost inițiat de primarul Dan Bobouțanu în urmă cu trei-patru ani. Își dorea să formeze din nou o echipă la Hunedoara.

În perioada aceea, primarul avea nevoie și de un mentor, iar cel mai potrivit, hunedorean fiind, nu putea fi decât Ioan Andone, un om cu o vastă experiență în domeniu. El e și un fel de manager, au avut multe discuții în urma cărora au pus la punct acest proiect.

Bineînțeles, trebuia recuperat neapărat și brand-ul. Noi eram «Clubul Sportiv Hunedoara», iar hunedorenii își doreau revenirea brand-ului și echipei Covinul. Odată cu centenarul, eveniment la care eu și Ioan Andone am fost organizatori, am decis să facem o licitație, să adunăm fonduri pentru recuperarea brand-ului pe care noi îl pierduserăm. Am reușit să-l recuperăm și nu ne rămânea decât să continuăm planul”, a mai spus Dan Colesniuc.