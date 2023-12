Leo Messi s-a clasat pe podium în topul celor mai buni fotbaliști din 2023. Asta, în timp ce rivalul său, Cristiano Ronaldo, nu a reușit să se regăsească nici măcar în primele 10 locuri ale acestei ierarhii.

Titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2023, conform IFFHS, îi revine lui Erling Haaland. Fotbalistul norvegian a impresionat cu 50 de goluri. Alături de Manchester City, atacantul a câștigat campionatul, cupa și Liga Campionilor. Prin urmare, Haaland este considerat fără îndoială cel mai bun jucător al anului.

Haaland a acumulat 208 puncte în clasament, aproape dublu față de ocupantul locului secund, Kylian Mbappe (105 puncte). Lionel Messi a ocupat locul al treilea în ierarhie. Următorii sunt Rodri, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva, Vinicius și Lautaro Martinez.

În stilul său caracteristic, Cristiano Ronaldo a abordat situația cu ironie. CR7 a reacționat cu 4 emoticoane care sugerează amuzament, probabil exprimându-și astfel nemulțumirea față de poziția sa în clasament.

Ronaldo se simte deranjat de faptul că performanțele sale la Al Nassr sunt ignorate de cei care întocmesc statistici. Asta, în ciuda celor 53 de goluri reușite în 58 de meciuri pentru echipa arabă și naționala Portugaliei, la vârsta de 38 de ani.

Cristiano Ronaldo’s reaction to a post of IFFHS’ ranking of the top 10 players in 2023.

