Iată finaliştii FIFA pentru cei mai buni jucători din 2023

Joi, 14 decembrie, forul internaţional a anunţat cei trei finalişti pentru premiile acordate jucătorilor şi jucătoarelor de fotbal în acest an. Este vorba despre titlurile „The Best FIFA Men’s Player” şi „The Best FIFA Women’s Player”.

Aşadar, în cazul fotbaliştilor, cei trei finalişti sunt Erling Haaland, Kylian Mbappe şi Lionel Messi. Cât despre fotbaliste, cele trei nume care au ajuns în finală sunt Aitana Bonmati, Linda Caicedo and Jennifer Hermoso.

La băieţi, au fost analizate performanţele dintre 19 decembrie 2022 şi 20 august 2023. La fete, a fost vizată perioada 1 August 2022 – 20 August 2023 (atunci când a avut loc finala Cupei Mondiale la fotbal feminin).

Ambii câştigători vor fi anunţaţi pe 15 ianuarie 2024, în cadrul unei ceremonii la Londra.

Erling Haaland, maşina de goluri a Manchester City

Atacantul echipei Manchester City a fost pur și simplu de neoprit, creând panică printre fundașii adversari atât în competițiile interne, cât și în cele europene. Sub comanda lui Pep Guardiola, elevii săi au reușit să realizeze o performanță istorică, obținând prima triplă din istoria clubului în Liga Campionilor, Premier League și Cupa Angliei.

În cele 33 de apariții în aceste competiții, fotbalistul norvegian a reușit să înscrie de 28 de ori. Combinația sa letală de viteză, forță și abilități de finalizare a dovedit a fi o provocare prea mare pentru cei mai buni fundași din lume. Randamentul său excepțional și abordarea sa calmă și calculată au fost cu atât mai impresionante având în vedere vârsta sa. Haaland a împlinit 23 de ani în iulie 2023.

Pe lângă realizările de la club, Erling Haaland a strălucit și în nume propriu, adăugându-și la palmares distincții precum Gheata de Aur europeană, Gheata de Aur a Premier League și o rară dublă distincție, fiind desemnat atât Jucătorul Sezonului, cât și Tânărul Jucător al Sezonului în Premier League.

Kylian Mbappe (24 de ani) poate deveni golgheterul all-time al Cupei Mondiale, dacă mai înscrie de 5 ori

Kylian Mbappe și-a reluat forma excelentă din finala Cupei Mondiale FIFA 2022, continuându-și impresionanta prestație în competiția internă la sfârșitul lunii decembrie 2022. Într-un moment-cheie, în minutul 90, a marcat dintr-un penalty, contribuind la victoria echipei Paris Saint-Germain în fața celor de la Strasbourg în Ligue 1, scrie site-ul FIFA.

Cu această contribuție esențială, talentatul internațional francez a fost un factor decisiv în obținerea celui de-al optulea titlu pentru PSG în ultimii 11 ani. Performanțele sale remarcabile au fost punctate în cadrul evaluării pentru premiul The Best 2023, marcând de 17 ori în ultimele 20 de partide din campionat, inclusiv o perioadă fenomenală de nouă goluri în șase meciuri.

În urma acestor realizări notabile, Mbappe a fost onorat cu titlul de Jucător al Anului în Ligue 1 și a cucerit titlul de cel mai bun marcator din Ligue 1. El a demonstrat astfel că şi-a revenit repede după dezamăgirea provocată de tripla sa din finala Cupei Mondiale, care s-a dovedit a fi în zadar pentru Franţa.

Lionel Messi continuă să uimească şi să încânte lumea fotbalului la 36 de ani

Ce mai poate fi adăugat despre acest jucător excepțional, care a cucerit toate trofeele majore la nivel național, internațional și individual în acest sport și care continuă să captiveze publicul?

Lionel Messi, desemnat Cel mai bun jucător în 2022, s-a întors triumfător de la Cupa Mondială pentru a contribui la succesul echipei PSG în câștigarea celei mai recente coroane din Ligue 1, a doua din perioada sa în Franța. Nu doar că a fost inclus în echipa sezonului în Ligue 1, dar a și încheiat campania ca lider al clasamentului de assisturi.

În iulie, o nouă provocare a apărut în calea acestui geniu al fotbalului. Messi, care a marcat de peste 100 de ori pentru Argentina și este cel mai bun marcator din toate timpurile în primele cinci ligi europene, a traversat Atlanticul pentru a se alătura echipei Inter Miami din Statele Unite.

La fotbal feminin, finalistele sunt Aitana Bonmati (Spania/Barcelona), Linda Caicedo (Columbia/Real Madrid) şi Jenni Hermoso (Spania/CF Pachuca din Mexic).