Cristina Antonetta Păsăroiu, soprana de origine română care a cucerit scena internațională, a fost recent invitată într-un podcast. Într-un interviu plin de emoție și sinceritate, artista a vorbit despre momentele care i-au definit cariera și despre întâlnirea cu Andrea Bocelli, una dintre cele mai marcante experiențe din viața ei.

Soprana, recunoscută recent și de publicul din România datorită piesei „Now We Are Free”, coloana sonoră a filmului „Gladiatorul II”, a împărtășit detalii inedite despre parcursul său artistic. Printre momentele dezvăluite, întâlnirea cu Andrea Bocelli a fost descrisă drept o adevărată revelație.

După doar 40 de minute de repetiții, Bocelli i-a recunoscut potențialul excepțional al sopranei, iar cuvintele lui au emoționat-o profund.

„Tu știi că eu nu am nevoie să te văd ca să știu ce ai în suflet? E suficient să-ți ascult vocea”, i-a spus italianul.

În cadrul discuției, soprana l-a descris pe celebrul tenor drept o persoană de o modestie rar întâlnită. Pentru Cristina Antonetta Păsăroiu, această întâlnire nu a fost doar un moment artistic, ci și unul profund personal, care i-a oferit confirmarea că drumul ales a fost cel potrivit. Artista continuă să inspire prin talentul și poveștile sale, cucerind inimile publicului din întreaga lume.

„A fost cel mai mare compliment pe care l-am primit vreodată în viața mea, într-adevăr. Atunci am plâns ca un copil. Când l-am întâlnit, tremuram în fața lui pentru că a fost motivul pentru care m-am îndrăgostit de operă. Foarte (smerit este Andrea Bocelli)! E una dintre cele mai modeste persoane pe care am cunoscut-o vreodată.

Și după patruzeci de minute de repetat, eram transpirată complet, nici nu mai știam ce am cântat, cum am cântat și el m-a luat de mână și mi-a zis: ”Tu știi că eu nu am nevoie să te văd ca să știu ce ai în suflet? E suficient să-ți ascult vocea.” Și acolo a fost un moment care mi-a schimbat viața complet pentru că asta urmărisem, de fapt, vreme de treizeci de ani. Să întâlnesc o persoană care să-mi spună și să mă facă să simt lucrurile acelea”, a povestit ea în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.