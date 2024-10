Florin Piersic continuă procesul de recuperare, după problemele grave de sănătate cu care se confruntă din luna mai. De cinci luni de zile, se plimbă prin spitale şi clinici de recuperare. Acum, marele actor se află în Ungaria, la stațiunea balneo-climaterică Hajdúszoboszló. Îi este extrem de dor de România. Mereu și-a iubit patria și vrea să moară pe pământ românesc. De abia așteaptă să se întoarcă acasă.

În ciuda dorului de casă, marele actor este recunoscător Bunului Dumnezeu (Tatăl, Fiul – Iisus Hristos, Sfântul Duh). În luna mai, a văzut moartea cu ochii. A trecut prin multiple intervenții chirurgicale pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Bunul Dumnezeu a ascultat rugăciunile admiratorilor săi și rudelor sale și a trecut cu bine peste toate încercările.

Experiența medicală a fost una traumatizantă pentru el, dar a simțit că are sprijin de la Cel de Sus și nu numai. Părinții săi și sora sa, Lucia Piersic, care a murit tânără, l-au iubit „grozav”.

„Mi-a fost rău, am avut o infecție la genunchiul stâng, lucru care m-a costat foarte tare. S-au rugat pentru mine. Pentru asta ar trebui să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, mi-au dat telefoane, mi-au comunicat prin unul, prin altul. Am aflat fel de fel de lucruri extraordinare de la publicul din România.

Sunt fericit pentru că sunt cu dumneavoastră și pentru că sunt mai bine decât cum am fost. Așa mi-a fost mie scris, am avut pe cineva, undeva… Sora mea, care mă iubea grozav… Sau părinții, pe care aș dori atât de mult să-i am alături de mine”, a mărturisit el.