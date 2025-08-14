Radu Georgescu: România vrea să taxeze livrările Temu și Shein, dar Ungaria le face intracomunitare și netaxabile

Economistul Radu Georgescu a declarat că Guvernul Bolojan vrea să impună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein, dar că, în realitate, nimeni nu va plăti această taxă. El a explicat că bunurile ajung pe aeroporturile din Ungaria, unde trec prin vamă pentru a intra în Uniunea Europeană, iar apoi sunt transportate în România ca orice altă livrare între două țări din Uniunea Europeană, adică ca livrări intracomunitare, care nu pot fi taxate.

Georgescu s-a întrebat dacă în Guvern Bolojan există vreun contabil care să cunoască diferența dintre importuri și livrări intracomunitare sau dacă cineva a completat vreodată o Declarație Vamală de Import, precizând că astfel de măsuri economice care nu reflectă realitatea îi amuză pe contabili.

Alături de mesajul său, Georgescu a atașat și o știre de pe „Budapest Business Journal”, care ne arată contextul logistic: Aeroportul din Budapesta, centru logistic regional pentru Temu și Shein. Aeroportul Internațional Ferenc Liszt din Budapesta a devenit un centru logistic regional pentru coletele provenite din Orientul Îndepărtat, cu aproape 100 de milioane de colete sosite anual pe calea aerului. Pe scurt, Temu și Shein folosesc acel aeroport ca punct principal de distribuție pentru livrările către Europa Centrală și Europa de Est.

Administrația Națională a Fiscalității și Vămilor din Ungaria spune că, în anul 2021, au sosit aproximativ 14 milioane de colete din țări non-UE (dintre care 1,2 milioane erau destinate Ungariei, iar 12,9 milioane au fost trimise în alte țări membre din UE). Cu toate acestea, până în anul 2024, acest număr a crescut treptat până la un nivel uimitor.

În primele nouă luni ale anului 2025, peste 95 de milioane de astfel de colete au tranzitat Aeroportul Internațional Ferenc Liszt, dar numai 11 milioane dintre ele erau destinate destinatarilor maghiari, restul fiind trimise în alte țări.

Majoritatea coletelor provin de la Temu și Shein, care au cucerit piața europeană.