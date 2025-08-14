Trump a subliniat că Moscova se va confrunta cu „consecințe foarte grave” în cazul în care discuțiile nu vor conduce la oprirea războiului cu Ucraina. Chestionat de jurnaliști în fața Casei Albe cu privire la natura acestor repercusiuni, președintele american nu a oferit detalii. Dar a ținut să precizeze că nu este prea optimist în legătură cu întâlnirea pe care o așteaptă întreaga comunitate internațională. El a admis că a mai purtat această discuție cu liderul de la Kremlin și nu se așteaptă la transformări majore.

Întrebat, de asemenea, dacă ar putea să-l convingă pe Vladimir Putin să oprească bombardamentele, Donald Trump le-a răspuns reporterilor americani: „Cred că răspunsul este nu. Pentru că am avut deja acea conversație [cu el]”. În plus, președintele Statelor Unite a precizat că, dacă dialogul decurge favorabil, ar putea urma o a doua rundă de negocieri. În caz contrar, Trump nu intenționează să mai accepte o nouă discuție cu liderul rus, potrivit Financialtimes.com.

Declarațiile ferme ale lui Trump la adresa Rusiei au venit după ce, miercuri, 13 august 2025, a purtat convorbiri cu liderii europeni. Șeful statului american a încercat să liniștească temerile oficialilor referitoare la posibilitatea ca el să încheie o înțelegere teritorială cu Putin fără consultarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

La finalul discuțiilor, Trump a caracterizat apelul cu aliații europeni drept „foarte bun” și „de nota 10”. Președintele de peste Ocean a adăugat, de asemenea, că și-ar dori ca întâlnirea din Alaska să fie urmată curând de o întrevedere trilaterală cu Putin și Zelenski.

Astfel, președintele american și omologul său rus urmează să se întâlnească. Ceea ce reprezintă un eveniment urmărit cu interes la nivel global, deoarece ar putea pune capăt conflictului din Ucraina. Specialiștii, însă, se arată sceptici că un simplu dialog poate încheia un război de asemenea amploare. Deși Donald Trump a recunoscut că nu are mari așteptări, liderul american a declarat că va participa pentru a-l asculta pe Vladimir Putin și a vedea ce solicitări are.

În același timp, liderii europeni și ucraineni se tem că la această întâlnire se vor lua hotărâri esențiale în absența lor, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Un punct sensibil este propunerea lui Trump în ceea ce privește un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, respinsă categoric de Kiev.

Potrivit analiștilor, este posibil ca, în cadrul negocierilor, Moscova să accepte ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană, cu condiția să nu se alăture NATO. După întâlnire, Donald Trump a spus că va discuta cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni pentru a decide dacă merită să încerce o soluție diplomatică sau dacă va lăsa cele două state să continue confruntarea.

Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar cu anumite condiții. Disponibilitatea sa față de aceste garanții, o cerință centrală atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa, explică în parte optimismul moderat afișat de oficialii europeni după dialog și înaintea întrevederii de vineri. Trump nu a detaliat ce presupun exact aceste garanții, limitându-se la o descriere generală a conceptului, a adăugat sursa.