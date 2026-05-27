Crin Antonescu atacă noua lege a salarizării. Demnitarii câștigă, restul bugetarilor pierd: Nu le dai nicio șansă să respire

Crin Antonescu a criticat noua lege a salarizării unitare, măsurile fiscale și modul în care sunt gestionate problemele economice ale României. Fostul lider politic susține că singurii avantajați de noua lege sunt demnitarii, în timp ce majoritatea categoriilor de bugetari vor avea de pierdut.

Antonescu a afirmat că profesorii, medicii, personalul sanitar, angajații din ordine publică, polițiștii, militarii și alte categorii bugetare vor avea salariile înghețate, în timp ce demnitarii sunt cei care beneficiază de noul sistem de salarizare. El consideră că autoritățile încearcă să prezinte legea într-o lumină favorabilă, deși efectele reale ar fi negative pentru majoritatea angajaților din sectorul public.

Fostul lider liberal a criticat și măsurile fiscale adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. În opinia sa, acestea pun presiune pe persoanele cu venituri mici și nu rezolvă problemele structurale ale economiei.

„Încearcă să ne explice cum, dintr-o lege a salarizării în care câștigă numai ei, adică exact demnitarii acestui stat, în vreme ce profesorii, doctorii, cadrele sanitare, cei din ordine publică, polițiștii, militarii și alte categorii îngheață” , a declarat Antonescu pentru Gândul.

Crin Antonescu a susținut că deciziile luate afectează categorii vulnerabile precum bolnavii de cancer, văduvele și orfanii. Totodată, el a criticat majorarea TVA și a afirmat că firmele mici și oamenii obișnuiți suportă cele mai mari efecte ale acestor măsuri. Potrivit acestuia, mediul economic este lipsit de sprijin, iar micii antreprenori nu primesc șansa de a se redresa sau de a continua activitatea în condiții normale.

„În momentul în care tu ai venit și nu ți-a fost milă, deși ți s-a explicat că nu echilibrezi bugetul și nu lichidezi deficitul dacă iei de la bolnavii de cancer, dacă iei de la văduve, de la orfani… Dacă mărești TVA-ul până la șapte… Dacă mărești TVA-ul, dacă nu dai nicio șansă să respire ăștia care mai mișcă în economie, ăștia mici… Nu! Nimic! Păi și acum vin și ne explică faptul că, nu, domnule, nu-i adevărat, s-a făcut o lege” , a mai spus fostul lider liberal.

În același context, Antonescu a comentat și situația politică din PSD și relația cu Nicuşor Dan. El a declarat că PSD ar fi trebuit să înceapă imediat negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare după schimbările politice recente.

Antonescu a făcut referire și la înlăturarea lui Ilie Bolojan, afirmând că, în locul PSD, s-ar fi prezentat chiar a doua zi la Palatul Cotroceni pentru a începe discuțiile privind formarea unei majorități.

„Și acum, cum tu, PSD, care l-ai dat jos pe Bolojan, am înțeles de ce l-ai dat jos. A doua zi, pe 6 mai eram la Cotroceni, chiar dacă nu mă chema. Eram acolo, pe trotuar, nu intram cu forța, spuneam: «Hai, Nicușor, știu că te miști greu, dar avem treabă. Eu îmi asum și îmi caut să-mi fac majoritate»” , a completat Crin Antonescu https://www.youtube.com/watch?v=jOsmTcg_ckw

Profesorii, angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului și salariații din sistemul de justiție și-au exprimat nemulțumirea față de noul proiect al legii salarizării unitare, după discuțiile purtate cu ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

Reprezentanții sindicatelor din educație avertizează că aplicarea noii legi ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru numeroși profesori, inclusiv pentru cadrele didactice aflate la început de carieră.

Liderul Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hăncescu, a declarat că salariul unui profesor debutant ar urma să fie de 7.500 de lei în noua lege, în condițiile în care sindicatele obținuseră în 2023 angajamentul ca salariul debutanților să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. Potrivit acestuia, salariul mediu brut este în prezent de aproximativ 8.600 de lei, ceea ce înseamnă o diferență de aproape 1.000 de lei față de nivelul considerat corect.

„Cred că mi-am notat și care au fost răspunsurile date. Și vedeți, dom’le, toate problemele acestea vor fi clarificate la întâlnirea de joi.Nu sunt foarte optimist.Încă o dată plecăm de la premisa că acest proiect de legă unitară de salarizare nu a fost gândit să rezolve niște inechități,ci doar să se încadreze în niște cheltuieli care sunt aprobate de către Ministerul de Finanțe.Să ne încadrăm doar în opt miliarde”, a spus liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor.

Hăncescu susține că întreaga grilă salarială a fost construită pornind de la această valoare mai mică, iar consecința ar fi reducerea veniturilor pentru mulți profesori.

„Așa cum știți, în 2023 am obținut ca în noua lege salarizării,profesorul debutant să aibă echivalentul cu mediul brut pe economie.Ori constatăm că dacă mediul brut pe economie acum este aproximativ 8600 de lei. Profesorul debutant ar urma să primească în noua lege 7500. Deci, e o diferență foarte mare. Și este evident că întreaga grilă a fost construită plecând de la o sumă cu 1000 de lei mai mică decât cea corectă, ceea ce înseamnă de fapt o diminuare a – atenție – veniturilor pentru mulți profesori”, a declarat liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu.

Nemulțumiri similare au fost exprimate și de liderul Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor. Acesta a anunțat că joi va avea loc o nouă rundă de discuții cu ministrul interimar al Muncii.

Marius Nistor a declarat că nu este optimist în privința rezultatului negocierilor și consideră că proiectul legii salarizării nu a fost conceput pentru a elimina inechitățile din sistem, ci doar pentru a respecta limitele de cheltuieli stabilite de Ministerul Finanţelor. Potrivit liderului sindical, obiectivul principal al proiectului este încadrarea într-un plafon de opt miliarde.

Critici au venit și din partea angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului. Sindicatul care îi reprezintă susține că noua lege a salarizării ar putea afecta calitatea actului administrativ și ar putea provoca blocaje în funcționarea instituțiilor.

Și sistemul judiciar a reacționat negativ față de proiect. Parchetul General avertizează că prevederile legii vor duce la demotivarea personalului, în timp ce Consiliul Superior al Magistraturii consideră că proiectul subminează funcționarea justiției.

La rândul său, Ministerul Apărării Naţionale a anunțat că va transmite către Ministerul Muncii propriile propuneri și observații referitoare la noua lege a salarizării. Obiectivul instituției este ca viitorul act normativ să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar și civil.