Secretul din spatele anxietății și al problemelor digestive. Nadia Comăneci și Gary Brecka, o paradigmă a excelenței la evenimentul Ana Spa Collection

În cadrul evenimentului exclusiv organizat cu ocazia lansarii pachetului de servicii Ana Spa Collection, un concept revoluționar dedicat longevității și vitalității de către Ana Hotels, atenția publicului a fost captivată de o interacțiune rară: legătura dintre controlul mental absolut al unei legende a sportului, Nadia Comăneci, și mecanismele biochimice explicate de expertul american Gary Brecka.

În timp ce Brecka a dezvăluit o corelație uluitoare care afectează sute de milioane de oameni la nivel global – legătura indisolubilă dintre anxietate și problemele gastrointestinale cronice (gaze, balonare, constipație sau diaree) –, Nadia Comăneci a oferit perspectiva practică a modului în care o mentalitate de campion, susținută de obiceiuri zilnice riguroase, ajută la depășirea blocajelor fizice și emoționale.

Ca fostă sportivă de performanță obișnuită cu presiunea extremă, Nadia a subliniat că recunoașterea semnalelor transmise de corp și gestionarea durerii sau a anxietății sunt esențiale pentru a ne atinge potențialul maxim. Această viziune a fost imediat fundamentată științific de Gary Brecka, co-fondator al 10x Health System și colaborator apropiat al unor celebrități și sportivi de top precum CEO-ul UFC, Dana White. Brecka a afirmat cu tărie că aceste simptome, aparent distincte, sunt în realitate fețele aceleiași monede: o mutație genetică comună care blochează capacitatea corpului de a procesa nutrienții esențiali.

Analizând datele de la zeci de mii de pacienți, expertul în biologie umană a subliniat că gastroenterologii greșesc adesea concentrându-se exclusiv pe alergii sau sensibilități alimentare tranzitorii, ignorând ritmul și motilitatea intestinului.

„În peste 54.000 de pacienți, nu am întâlnit niciodată o singură persoană care să sufere de anxietate și care să nu aibă, de asemenea, probleme digestive. De ce? Pentru că aceeași deficiență de nutrienți (precum metilfolatul) care afectează motilitatea intestinală este cea care declanșează și anxietatea în creier.”

În timp ce Nadia Comăneci a vorbit pe scena de la București despre importanța disciplinei și a controlului asupra propriilor stări pentru a nu lăsa frica sau stresul să preia controlul, Brecka a demistificat atacurile de panică și stările de anxietate nocturnă (ruminarea), explicând că acestea nu sunt defecțiuni ale minții, ci descărcări biochimice necontrolate de catecolamine (adrenalină și dopamină).

Răspunsul de tip „luptă sau fugă”: Atunci când corpul nu poate descompune acești neurotransmițători din cauza lipsei de minerale și vitamine, sistemul nervos rămâne blocat pe modul de alertă maximă.

Mintea trează și corpul obosit: „Te duci la culcare, mediul se liniștește, dar mintea ta se trezește și începe să analizeze cele mai inofensive prostii. Se numește ruinare. Ce-ar fi dacă ai fi la doar doi sau trei nutrienți distanță de a avea o minte liniștită noaptea?”, a întrebat Brecka audiența.

Nadia Comăneci a atras atenția că obiceiurile ei actuale – de la mișcarea zilnică la atenția acordată echilibrului intern – o ajută să își mențină claritatea și forma fizică. În perfect acord, Brecka a concluzionat că soluția pentru a depăși aceste stări limitative nu constă în medicamente de sinteză care doar maschează simptomele sau amorțesc sistemul nervos.

Adevărata rezolvare vine din realizarea unui test de metilare din mucoasa bucală. Acest instrument simplu și precis este capabil să indice exact micronutrienții care îi lipsesc organismului pentru a elimina anxietatea și a restabili echilibrul digestiv, oferindu-le oamenilor obreajă de control pe care marii campioni o obțin prin ani de disciplină.