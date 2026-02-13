Documentele publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prezintă tarifele aprobate pentru mai mulți operatori regionali, iar variațiile sunt explicate prin costurile locale, investițiile în infrastructură și condițiile specifice fiecărei zone.

La nivel național, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă și serviciile de canalizare, fără TVA, variază considerabil. În unele zone din estul și nord-estul țării, costurile totale depășesc 21 lei pe metru cub, fără TVA, în timp ce în alte regiuni, în special din vest și sud-vest, tarifele sunt sub 12 lei pe metru cub, fără TVA.

Bucureștiul, împreună cu județul Ilfov, dar și orașe precum Sibiu sau Orăștie, se numără printre zonele cu tarife mai accesibile, cu niveluri semnificativ mai mici comparativ cu județele din nord-est sau est. Conform datelor centralizate, clienții Apa Nova Ploieşti plătesc 10,02 lei/mc, cei ai Apa Nova Bucureşti achită 10,43 lei/mc, iar clienții Veolia Chiajna plătesc 10,48 lei/mc.

La polul opus, în județe precum Vaslui sau Neamț, tarifele cumulate pentru apă și canalizare se situează printre cele mai ridicate din țară, depășind 20 lei/mc, fără TVA. Pentru consumatorii casnici din aceste zone, diferențele se traduc în costuri aproape duble față de cele suportate de locuitorii din județe cu tarife mai reduse.

Specialiștii din domeniu explică aceste diferențe prin mai mulți factori determinanți: dimensiunea și eficiența rețelelor de apă și canalizare, nivelul investițiilor realizate la nivel local, condițiile geografice și tehnice ale sistemelor de alimentare și epurare, precum și structura operatorilor regionali și costurile de exploatare.

Localitățile care au beneficiat de lucrări de modernizare sau care operează rețele mai compacte pot practica tarife mai reduse decât zonele cu infrastructură extinsă sau învechită, unde costurile de întreținere și operare sunt mai mari.

Potrivit evidențelor ANRSC valabile la 1 februarie 2026, tariful mediu la nivel național pentru apă și canalizare este de 15,81 lei pe metru cub, fără TVA, ceea ce reflectă diferențele considerabile existente între regiuni.