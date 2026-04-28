„Trenul nostru LEON, un proiect 100% românesc, fabricat la Electroputere VFU Pascani, este alegerea Loft pentru acest început de sezon estival. Un tren modern, pentru o generație care vrea mai mult confort, și mai multă siguranță, fără trafic, fără stres și fără compromisuri. Acest parteneriat este un exemplu al modului în care mobilitatea și turismul pot fi conectate într-o experiență unitară. LEON devine LOFT Train pentru minivacanța de 1 Mai, demonstrând că transportul feroviar poate fi o experiență atractivă și relevantă pentru noile generații de călători”, a declarat Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group.

Leon, primul automotor de tip DMU construit în România în ultimii 80 de ani, revine pe șine ca soluție rapidă și confortabilă de transport. În perioada 30 aprilie – 3 mai 2026 acesta va opera pe ruta București Băneasa – Capu Midia, oferind o nouă perspectivă asupra viitorului mobilității. LOFT Train este un proiect special, o platformă de energie, socializare și libertate, unde vacanța începe din momentul în care urci la bord.

Pentru minivacanța de 1 Mai, Loft Train propune o inițiativă privată de transport către litoral, menită să ofere o alternativă la traficul rutier aglomerat. Cursa va pleca pe 30 aprilie din Gara București Băneasa și se va întoarce pe 3 mai din Capu Midia, asigurând o conexiune directă între Capitală și nordul litoralului. Acest traseu permite ocolirea zonelor urbane congestionate și a blocajelor frecvente din sudul litoralului, oferind o experiență de deplasare predictibilă, sigură și fluentă pentru clienții Loft.

Dincolo de eficiență, Loft Train propune o experiență de călătorie deosebită, în care muzica, conversațiile și confortul creează contextul ideal de socializare și relaxare, încă din drumul spre mare. Durata călătoriei este de aproximativ 3 ore, reducând semnificativ timpul petrecut pe drum, la aproape jumătate față de alternativa cu mașina personală, în condițiile specifice unui weekend aglomerat.

Soluția este cu atât mai eficientă cu cât, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au fost impuse restricții de circulație pe autostrada Soarelui în acestă perioadă, aplicate în zona Nodului Rutier Drajna, din cauza lucrărilor de reparații la partea carosabilă.

Închiderea temporară a unor bretele și devierea traficului pe rute ocolitoare au adăugat timpi suplimentari de parcurs și au amplificat disconfortul șoferilor. În acest context, Loft Train oferă o alternativă eficientă și bine organizată, în care drumul către mare devine parte integrantă a experienței de vacanță, nu un obstacol în calea ei.

Proiectul readuce în utilizare, după mai bine de 30 de ani, linia feroviară secundară Dorobanțu – Năvodari – Capu Midia, valorificând un potențial infrastructural neutilizat timp îndelungat. Reactivarea acestei rute oferă acces direct către nordul litoralului și arată că liniile secundare pot deveni, cu soluțiile potrivite, răspunsuri viabile la provocările actuale de mobilitate.

În același timp, inițiativa confirmă potențialul infrastructurii feroviare existente de a fi reactivată și utilizată eficient, atunci când operatorii, industria și administratorul rețelei colaborează într-un model coerent. Totodată, readucerea liniei în serviciul public sprijină integrarea orașului Năvodari în rețeaua națională de transport feroviar de călători și susține strategia de dezvoltare metropolitană a zonei Constanța, care caută de ani de zile soluții de transport public competitive către localitățile din nordul litoralului.

Per ansamblu, această operațiune evidențiază rolul pe care secțiile feroviare secundare îl pot avea într-un sistem metropolitan modern, capabil să preia fluxuri semnificative de pasageri în perioade de vârf și să reducă presiunea asupra drumurilor intens circulate. În același timp, confirmă potențialul infrastructurii „uitate” de a fi transformată în soluții eficiente pentru nevoile reale de mobilitate și pentru dezvoltarea economică locală.

În centrul proiectului Loft Train se află Leon, primul automotor de tip DMU produs în România după al Doilea Război Mondial. Fabricat de Electroputere VFU Pașcani, companie membră a GRAMPET Group, Leon un simbol al revitalizării industriei feroviare românești, este expresia revenirii transportului feroviar în zona soluțiilor moderne, pragmatice și adaptate realităților actuale de mobilitate.

Certificat CE, conform standardelor europene, Leon este soluția optimă pentru liniile neelectrificate, infrastructură care alcătuiește o parte semnificativă a rețelei feroviare din România și din Europa Centrală și de Est.

Trenul oferă performanță ridicată și eficiență din punct de vedere al consumului, fiind proiectat să funcționeze inclusiv cu ulei vegetal hidrotratat (HVO) – un combustibil alternativ cu emisii reduse – ceea ce îl transformă într-o soluție flexibilă și responsabilă din perspectivă energetică și de mediu.

Un tren pregătit pentru viitor cu putere și tehnologie de ultimă generație, conectat și performant, cu design modern și funcțional. Interiorul său este proiectat pentru confort și siguranță, cu spații generoase, finisaje moderne, zone multifuncționale și facilități adaptate atât călătoriilor leisure, cât și mobilității cotidiene.

Leon este un tren construit nu doar pentru a circula, ci pentru a reface legătura dintre comunități, destinații și oameni, redefinind experiența călătoriei cu trenul în România.