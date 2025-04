Într-o mișcare neașteptată, Slovacia a decis să returneze banii celor care au fost amendați în timpul pandemiei de COVID-19. O nouă lege, aprobată de Parlamentul slovac, va intra în vigoare la începutul lunii mai, iar persoanele afectate vor putea solicita despăgubiri pentru sancțiunile aplicate în perioada de criză sanitară. Decizia a stârnit controverse, dar autoritățile susțin că aceasta este o măsură necesară pentru a corecta eventualele abuzuri.

Fond special pentru despăgubirile celor amendați în perioada COVID

Guvernul slovac a înființat un fond de peste trei milioane de euro, care va fi folosit pentru restituirea amenzilor aplicate în perioada COVID, celor care nu au respectat măsurile de protecție în timpul crizei sanitare.

Legea adoptată de Parlamentul slovac permite persoanelor amendate să depună cereri de despăgubire până la 31 octombrie.

Pentru a beneficia de restituire, aceștia trebuie să prezinte dovezi că au fost sancționați în urma unor încălcări ale restricțiilor impuse de autorități.

Aproape 65.000 de amenzi pentru încălcarea măsurilor

În perioada pandemiei COVID, autoritățile slovace au aplicat aproximativ 65.000 de amenzi pentru încălcarea măsurilor de siguranță sanitară.

Cele mai frecvente încălcări au fost legate de nepurtarea măștii de protecție și nerespectarea interdicțiilor de circulație.

În plus, persoanele aflate în carantină nu au fost compensate pentru mesele din timpul spitalizării.

Aceste măsuri, care au fost gestionate de guvernul precedent, au stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor, iar acum, guvernul actual încearcă să adreseze acest aspect prin restituirea sumelor percepute ca amenzi.

Controverse politice privind inițiativa

Decizia de a înființa acest fond a generat reacții împărțite în politică. Opoziția a criticat vehement inițiativa, considerând-o un „scandal” și acuzând autoritățile că recompensează pe cei care nu au respectat măsurile sanitare din timpul COVID.

În schimb, susținătorii guvernului consideră că această măsură este o formă de reparație pentru greșelile făcute în gestionarea pandemiei.

Premierul slovac, Robert Fico, a menționat că este important să se asigure justiția socială și să se corecteze eventualele erori din perioada de criză.

Cereri și procedura de despăgubire

Persoanele care doresc să își recupereze amenzile vor trebui să depună cereri la autoritățile competente și să furnizeze dovezi ale infracțiunii sau să facă o declarație sub jurământ.

Procedura va fi valabilă până la finalul lunii octombrie, iar banii vor fi restituiți celor care îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Cu toate acestea, cei care nu își depun cererile până la termenul limită nu vor putea beneficia de despăgubiri.

Exemplul din Austria Inferioară

Decizia Slovaciei nu este unică în Europa. În apropiere, în Austria Inferioară, un fond similar a fost creat de extremiștii de dreapta, cu sprijinul conservatorilor.

Acesta are o valoare de 31,3 milioane de euro și are ca scop despăgubirea persoanelor care se consideră victime ale vaccinării anti-COVID-19. Comparativ cu Slovacia, acest fond are un scop diferit, dar evidențiază o tendință de a oferi compensații celor afectați de măsurile pandemice.