Prețuri la pompă, duminică, 28 iunie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină

Prețurile carburanților au rămas neschimbate duminică, 28 iunie 2026, comparativ cu ziua precedentă, potrivit datelor centralizate de platformele de monitorizare a pieței. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,62 lei/litru în București, iar motorina standard poate fi cumpărată cu 9,18 lei/litru. La nivel național, cele mai mici tarife sunt și mai reduse, fiind disponibile în județele Mureș și Dâmbovița.

Șoferii din Capitală găsesc duminică cea mai ieftină benzină standard la stațiile Petrom, unde litrul costă 8,62 lei, același tarif practicat în ultimele zile.

La Mol, benzina este comercializată cu 8,63 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. În schimb, Rompetrol, OMV, Socar și Lukoil afișează același preț de 8,68 lei/litru, nivel care s-a menținut constant în ultimele zile.

Comparativ cu alte mari orașe din țară, Cluj-Napoca rămâne localitatea cu cel mai mic preț la benzină, unde litrul costă 8,59 lei. În București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard se vinde cu minimum 8,62 lei/litru.

Nici în cazul motorinei standard nu au fost înregistrate modificări de preț.

Cel mai mic tarif din București este practicat de Petrom, unde litrul costă 9,18 lei. Celelalte mari rețele de distribuție și-au aliniat prețurile la 9,24 lei/litru.

Rompetrol, OMV, Mol, Socar și Lukoil comercializează motorina standard la același nivel, ceea ce înseamnă că diferențele dintre operatori au dispărut aproape complet, singura excepție fiind Petrom, care continuă să afișeze cel mai redus preț.

La nivelul marilor orașe, Cluj-Napoca rămâne și în cazul motorinei cea mai avantajoasă piață, cu un tarif minim de 9,09 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,18 lei/litru.

La nivel național, cele mai mici prețuri sunt sub cele practicate în marile orașe.

Cea mai ieftină benzină standard din România costă duminică 8,42 lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai redus tarif este de 8,54 lei/litru și poate fi găsit la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate sau momentul actualizării tarifelor. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să verifice costurile înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică frecvent prețurile.

Evoluția prețurilor din România vine într-un context în care costurile combustibililor continuă să fie ridicate la nivel european.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Totodată, România este singura țară din Uniunea Europeană în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu aprilie.

Statisticile europene mai arată că prețurile carburanților au înregistrat o creștere importantă și în martie 2026 raportat la aceeași perioadă a anului trecut, România ocupând locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul scumpirilor.