Război nuclear. Astăzi, există nouă națiuni care dețin peste 12.500 de arme nucleare, gata de a fi folosite.

Război nuclear? Profesorul Brian Toon este unul dintre cei cinci autori originali ai teoriei Iernii Nucleare, care spune că, cine locuiește într-un oraș american, mare sau mic, are chiar acum o armă nucleară îndreptată către el.

Guvernul SUA are și el arme nucleare îndreptate direct spre sute de orașe din întreaga lume. Mai precis, America are 1.770 de arme nucleare desfășurate, majoritatea sunt pregătite pentru lansare și pot fi lansate în cel puțin 60 de secunde, scrie Annie Jacobesen într-un articol publicat Nextbigideaclub.

1. Lumea s-ar putea sfârși în următoarele două ore

Dacă o armă nucleară ar lovi America, SUA va reacționa printr-un contraatac nuclear. Acest răspuns aproape sigur ar declanșa o serie de evenimente, care ar scăpa rapid de sub control. Generalul Robert Kehler, fost comandant al Comandamentului Strategic al SUA, declara că, într-un scenariu de război nuclear, „lumea s-ar putea sfârși în următoarele două ore”.

Vladimir Putin afirma, recent, că „nu blufează” cu privire la posibilitatea de a folosi arme de distrugere în masă. Coreea de Nord a acuzat SUA că au „o intenție sinistră de a provoca un război nuclear”, iar secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat recent: că ”omenirea este la o greșeală de calcul distanță de anihilarea nucleară… Aceasta este o nebunie”.

2. „Launch on Warning”

Oricât de ciudat ar părea, SUA mențin o politică de lansare nucleară numită „Launch on Warning”. Înseamnă că, dacă un satelit militar arată că SUA este sub atac nuclear și un al doilea radar de avertizare timpurie confirmă această informație, atunci președintele american lansează rachete nucleare ca răspuns – înainte ca orice bombă nucleară să lovească solul SUA.

Altfel spus, SUA nu va aștepta cu mâinile-n sân lovitura nucleară.

Fostul secretar al Apărării, William Perry, a clarificat lucrurile: „Odată ce suntem avertizați de un atac nuclear, ne pregătim să lansăm. Aceasta este politica. Nu așteptăm.Președintele SUA este singura autoritate care poate lansa arme nucleare. Nu cere permisiunea nimănui. Nici secretarului apărării, nici Șefului Statului Major, nici Congresului SUA”. Președintele „nu are nevoie nici de acordul consilierilor militari, nici al Congresului SUA, pentru a ordona lansarea armelor nucleare”.

3. Șase minute până la Armaghedon

După ce președintele află de la echipa sa de comandă și control nuclear că trebuie să acționeze, are la dispoziție doar șase minute pentru a răspunde.

A „răspunde” înseamnă a reacționa cu propriile arme nucleare. Președintele Ronald Reagan se plângea în cartea sa de memorii că șase minute reprezintă o perioadă irațională de timp pentru „a decide dacă declanșăm Armaghedonul!”

Cu toate acestea, președintele trebuie să răspundă. În această fereastră de șase minute, președintele SUA trebuie să decidă câte arme nucleare să folosească și ce ținte trebuie lovite.

Trebuie să știe câte sute de mii sau milioane de oameni ar muri instantaneu și săptămâni sau luni mai târziu din cauza radiațiilor. Toate acestea trebuie luate în considerare în acest interval de timp absurd.

4. O rachetă balistică intercontinentală (ICBM) nu poate fi redirecționată sau rechemată

Un ICBM este un sistem de arme esențial pentru războiul nuclear, împreună cu bombardierele nucleare și submarinele armate nucleare.

Timpul necesar pentru un ICBM de la o rampă de lansare din Rusia, spre Statele Unite, a fost determinat cu precizie în 1960, la scurt timp după ce ICBM a fost inventat. Expertul Pentagonului, Herb York, a vrut să știe cu exactitate cât timp va avea nevoie această rachetă pentru a lovi.

York a angajat un grup de oameni de știință din domeniul apărării pentru a reduce timpul de călătorie al ICBM la forma sa cea mai precisă. Au ajuns la concluzia că e nevoie de 26 de minute și 40 de secunde pentru a trece de la lansare la anihilare.

Oamenii de știință au calculat că timpul de călătorie al ICBM are loc în trei faze foarte simple de zbor:

Boost Phase, în care racheta se lansează și călătorește în spațiu durează cinci minute.

Faza de mijloc, în care arma zboară prin spațiu pentru a traversa Pământul foarte repede, durează 20 de minute

Faza terminală, în care focosul reintră în atmosferă și este detonat într-un oraș, durează 1,6 minute (100 de secunde).

Aceste calcule au fost făcute atunci când SUA și URSS erau singurele națiuni cu arme nucleare, în timp ce acum avem nouă țări cu arme nucleare: Statele Unite, Rusia, China, Franța, Regatul Unit, Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord.

Având în vedere locația geografică a Coreei de Nord, timpul de lansare până la țintă din peninsula coreeană, până la coasta de est a Statelor Unite, este puțin mai lung. Expert în rachete balistice și fost consilier al Pentagonului, Ted Postol a făcut calculul: 33 de minute.

Odată ce ICBM a fost lansat, nu poate fi redirecționată sau rechemată. Deci, Sfârșitul Lumii nu poate fi amânat.

5. Bolt out of the Blue attack

Formula ”Bolt out of the Blue attack” este modul în care Comandamentul și Controlul Nuclear al SUA se referă la un „atac nuclear mare, fără avertisment”. Este un atac furtiv, adică o primă lovitură mortală. Andrew Weber, fostul secretar adjunct al Apărării pentru programele de apărare nucleară, chimică și biologică, spune: „Un atac furtiv împotriva Washington D.C. este ceva de care toată lumea se teme cel mai mult”.

De la începutul anilor 1950, guvernul SUA a cheltuit trilioane de dolari pregătindu-se de un război nuclear, în timp ce rafina protocoalele menite să mențină funcționarea guvernului american, după ce sute de milioane de americani vor fi devenit victime ale unui holocaust nuclear la scară apocaliptică.

Deoarece Pentagonul este o țintă de top pentru o lovitură a dușmanilor Americii, într-unul dintre scenarii Washington, D.C. este lovit de un atac furtiv cu o bombă termonucleară de o megatonă.

Războiul nuclear este singurul scenariu, altul decât asteroizii, care ar putea pune capăt civilizației în doar câteva ore. Funinginea ar acoperi Soarele și ar provoca o iarnă nucleară. Modelarea climatică de ultimă generație prevede că cinci miliarde de oameni vor muri. Nikita Hrușciov formula asta foarte bine: „Supraviețuitorii îi vor invidia pe cei care au pierit”.