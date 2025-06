Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) lansează un semnal de alarmă către Guvernul României privind intenția de a majora TVA-ul la echipamentele fotovoltaice, bateriile de stocare și alte componente esențiale pentru producția de energie regenerabilă în regim propriu. Această măsură, care ar readuce cota la 19%, reprezintă o frână periculoasă pentru dezvoltarea autoconsumului energetic și, implicit, pentru independența energetică a românilor.

Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Ilie Bolojan și ministrului Energiei, Bogdan Ivan, A.P.C.E. subliniază că această majorare vine într-un moment critic, când România se pregătește să liberalizeze complet piața de energie, iar cetățenii și companiile suportă deja costuri tot mai ridicate pentru producția, transportul și furnizarea electricității.

În 2023, România a făcut un pas important prin reducerea TVA-ului la 5% pentru echipamentele regenerabile, aliniindu-se astfel tendințelor europene. Această cotă a fost însă majorată la 9% la începutul acestui an. Propunerea actuală de revenire la cota standard de 19% înseamnă un regres major, care riscă să descurajeze investițiile în sisteme fotovoltaice și soluții de stocare.

Mai mult, suspendarea programelor „Casa Verde 2025” și „Casa Verde Baterii” a amplificat efectele negative asupra accesului la finanțare pentru zeci de mii de români care își doreau să investească în energie verde.

A.P.C.E. atrage atenția că energia produsă local, prin autoconsum, nu este doar o soluție de reducere a facturilor personale, ci un element-cheie al rezilienței energetice naționale. Țări precum Germania, Austria, Olanda sau Marea Britanie aplică TVA zero pentru panouri solare, baterii și pompe de căldură, iar alte state mențin cote preferențiale între 5 și 9%, considerând aceste investiții prioritare pentru securitatea energetică și independența față de importurile volatile.

România este chemată să urmeze aceste modele europene și să evite măsuri care ar putea descuraja tranziția energetică la scară largă.

În concluzie, Asociația Prosumatorilor solicită:

Cu aproximativ 215.000 de prosumatori activi la acest moment, România are în față o rețea de investitori privați care contribuie esențial la construirea unei economii energetice mai sigure, mai ecologice și mai rezistente la șocurile externe.

Această scrisoare deschisă pune în discuție nu doar politica fiscală, ci însăși viitorul energetic al României, solicitând decidenților să reevalueze urgent impactul măsurilor propuse pentru a nu compromite obiectivele de independență și sustenabilitate energetică.

„SCRISOARE DESCHISĂ

Către Prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan

și către Ministrul Energiei, domnul Bogdan Ivan

Subiect: „Majorarea TVA la energia verde: o frână periculoasă pentru independența energetică a românilor”

Stimate domnule Prim-ministru,

Stimate domnule Ministru,

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) își exprimă public îngrijorarea față de intenția Guvernului de a majora TVA-ul la 19% pentru sistemele fotovoltaice, baterii și alte componente esențiale pentru producția de energie regenerabilă în regim propriu.

Această decizie vine într-un moment de maximă sensibilitate, când România se pregătește să liberalizeze integral piața de energie, iar cetățenii și companiile se confruntă deja cu costuri ridicate de producție, transport și furnizare a electricității.

În lipsa unor măsuri de sprijin clare și coerente, autoconsumul fotovoltaic devine, practic, singura soluție realistă pentru gospodării și firme de a-și reduce factura și de a-și proteja bugetele.

TVA-ul – de la stimulent, la barieră fiscală

În 2023, România a făcut un pas în direcția bună, reducând TVA-ul la 5% pentru echipamentele regenerabile, în linie cu tendințele europene. Ulterior, cota a fost crescută la 9% de la 1 ianuarie 2024. Propunerea actuală de revenire la 19% echivalează cu un regres, într-un context în care tot mai mulți cetățeni își caută soluții de protecție energetică.

În același timp, suspendarea programelor „Casa Verde 2025” și „Casa Verde Baterii” amplifică efectele negative și blochează accesul la investiții în regenerabile pentru zeci de mii de români.

Prosumatorii – un pilon pentru securitatea energetică

Energia produsă local, în regim de autoconsum, nu este doar un gest de eficiență personală. Este un instrument strategic de reziliență energetică națională. State precum Germania, Austria, Olanda sau Marea Britanie aplică TVA 0% pentru panouri, baterii și pompe de căldură. Alte țări europene mențin TVA-ul la 5–9%, considerând aceste investiții drept critice pentru securitatea energetică și independența față de importuri volatile.

România ar trebui să urmeze acest exemplu, nu să-l contrazică.

Solicitarea noastră

Având în vedere toate cele de mai sus, vă adresăm următoarele solicitări punctuale:

Mentinerea cotei de 9% pentru sistemele fotovoltaice și baterii de stocare; Nu dorim nici 0% nici 5%, dorim pastrarea TVA-ului actual pentru persoane fizice asa cum este in prezent.

Reluarea programelor „Casa Verde” și „Casa Verde Baterii”, într-o formă optimizată;

Adoptarea cadrului legal pentru „Prosumatorul de Condominiu”, astfel încât și românii de la bloc să poată accesa beneficiile energiei regenerabile;

Plata energiei injectate de catre prosumatori lunara, asa cum se intampla in restul Europei. Energia noastra este platitia la 2 ani de la data facturarii conform unei legislatii stambe emise de ANRE din 2022 fara corespondent nicaieri in Europa

Prosumatorii ( aproximativ 215.000 la ora actuala) nu sunt doar investitori privați în echipamente verzi – ei sunt parteneri activi ai statului într-un efort comun de a construi o Românie mai sigură, mai verde și mai puțin vulnerabilă energetic.

Cu deosebită considerație,

Dan Pîrșan

Președinte

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE)”