Victor Ciutacu primește premiul pentru „Cel mai urmărit talk show de televiziune din România” la Gala Premiilor Capital, eveniment ce sărbătorește 30 de ani de la prima apariție a ediției print a ziarului Capital.

Realizatorul emisiunii Punctul culminant de la România TV se bucură de cele mai bune audiențe din segmentul său. Dezbaterile din timpul talk show-ului său sunt urmărite de sute de mii de persoane, iar în fiecare seară audiența petrece ore în șir uitându-se la emisiunea moderată de Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu, la Gala Premiilor Capital

„Bună seara, aș dori să preiau ștafeta și să prezint scuzele noastre publice către dl. Zelenski, care ar trebui să primească toate premiile. Mă bucur că primesc un premiu pentru activitatea de televiziune. Mă bucur că mai există ziare, reviste, și că mai există oameni pe care legitimațiile lor scrie jurnalist și nu sunt agramați. Consider că sunt contemporan cu Revista Capital, am 29 de ani de presă, nu 30 în cap. Am 29 de ani de presă pe care i-am împlinit în octombrie, ar fi trebuit să debutez și eu în presă la Evenimentul Zilei. Este al treilea an consecutiv pe care îl realizez și emisiunea mea termină cu cei mai mulți telespectatori. Este un rezultat de echipă, eram la un pas să zic că ce este prea mult, este prea mult. Vă mulțumesc tuturor, și celor care mă premiați, și celor care nu mă premiați”, spunea Victor Ciutacu.