Printre probele anexate de Vasilca se numără și emisiuni realizate de jurnaliștii menționați mai sus, care, în momentul de față, riscă să fie citați la Poliție pentru a da explicații, potrivit romaniatv.net

Care este răspunsul lui Victor Ciutacu

„Acu’ eu ce sa zic? N-am mai fost la militie de cand il cauta Codruta pe Sebi la mine in sertar. Daca patria o cere, ma duc si la Sectia 10. Si asa nu i-am mai vazut demult pe Tuca si pe Gadea. Mai schimbam si noi o vorba, ca baietii…”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Vasilca acuză că a demisionat din cauza lui Cumpănașu, care l-a făcut să se simtă timorat.

Cum a reacționat Alexandru Cumpănașu

„ATAC FARA PRECEDENT LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE: Dragi romani daca nu ar fi de plans ar fi de ras: Ditamai GENERALUL STS (112) si sef de Serviciu Secret Sorinel Vasilca s-a simtit AMENINTAT si SANTAJAT de atitudinile mele ferme de la TV la inceputul cazului Caracal fata de REACTIA operatorilor 112 in conversatiile avute cu Alexandra si mi-a facut plangere. Solicitarea publica de catre mine a DEMISIEI, criticarea modului de comunicare a celor de la 112 cu Alexandra si intarzierile in implementarea sistemului AML (Advanced Mobile Location) l-au facut pe GENERALUL si seful STS sa se simta TIMORAT si AMENINTAT, acesta cedand si dandu-si demisia din cauza mea. Oameni buni, NU este un basm. Este continutul plangerii unui sef de serciciu secret fata de mine. Daca este asa si am reusit sa determin DEMISIA sefului STS atunci macar asa simt ca am reusit sa fac ceva pentru copilul nostru si al natiunii romane: Alexandra Macesanu! Pentru umilirea acesteia de catre operatorii 112. Insa de aici pana la a afirma un BARBAT, GENERAL, Sef de Serviciu Secret ca s-a simtit amenintat si si-a dat demisia din cauza unui CETATEAN, lider al societatii civile si persoana indurerata de interventia PENIBILA a institutiilor statului in cazul Alexandrei mi se pare nu doar exagerat ba chiar o percep EU ca pe o amenintare, incercare de intimidare a mea si a oricarui cetatean, jurnalist sau reprezentant al societatii civile care critica „un om din Sistem”. Iar probele plangerii sunt conversatiile mele din emisiuni cu Victor Ciutacu, Mihai Gadea, Marius Tuca, Sorina Matei si alti jurnalisti, articole de presa din toata mass media despre atitudinea defectuoasa a celor de la 112 fata de Alexandra pentru care EU am cerut public in mod corect sa-si asume raspunderea seful acestora! Asa functioneaza DEMOCRATIA. Probabil urmeaza sa fie audiata intreaga mass media pentru criticarea GENERALULUI. Dincolo de orice amuzament, este cel mai grav atac direct la libertatea de exprimare a SISTEMULUI din 1990 si reprezinta un PRECEDENT periculos cu atat mai mult cu cat Vasilca este inca operativ in cadrul STS nu pensionat, prin urmare cu acces la putere si instrumente uriase. Asist la un REVIRIMENT fara precedent a SISTEMULUI pe care l-am prezentat public cu toate defectele sale in ultimele 4 luni:

1. Procurorul Popescu repus in functie

2. Seful unui Serviciu Secret imi face plangere mie pentru ca s-a simtit amenintat si santajat prin declaratii publice

3. Politistul Dumitrescu care a „dirijat” circulatia in fata casei lui Dinca REPUS in functie

4. Clanurile din Olt imi fac plangeri MIE care am declarat RAZBOI clanurilor interlope si am si dovedit cu imagini si dovezi faptele clanului CODITA de exemplu!

5. DIICOT refuza cu obstinatie sa ancheteze familia lui Dinca. EU cer sa fiu audiat de DIICOT in calitate de martor la propria-mi plangere penala in cazul rapirii Alexandrei pentru a le pune la dispozitie informatiile pe care le detin DE 2 LUNI si nu sunt invitat (inclusiv predarea imaginilor despre posibile piste legate de Alexandra si Luiza). Desi ar fi trebuit sa o faca din proprie initiativa. Dintr-o data ma invita de pe o zi pe alta cand era publica informatia deplasarii mele in tara in Caravana STOP ABUZURILOR de 2 zile!!

6. Expertiza internationala a ADN ne este refuzata la un loc cu martori si alte expertize menite sa clarifice cazul.

7. Amenintarea familiei mele si a mea cu moartea prin probe audio atasate la plangerile depuse deja la parchet atat la inceputul cazului cat si recent.

8. Multitudinea de amenintari ale SISTEMULUI fata de familia mea, inscenari si razbunari.

Indiferent cine da aceste ordine le transmit atat: eu nu sunt nici Barna nici vreun alt fricos caruia ii tremura genunchii la prima plangere a SISTEMULUI. Dimpotriva il cunosc suficient de bine si sunt suficient de tanar, hotarat si calm pentru a lupta pentru fiecare VICTIMA a ABUZURILOR acestui stat. Asa cum sunt hotarat sa SUSTIN orice om din SISTEM care s-a saturat de ORDINE POLITICE, MUSAMALIZARI, COMPLICITATI ALE SEFILOR CU INTERLOPII! Ca reprezentant al societatii civile si persoana publica voi aduna langa mine pe toti oamenii curajosi si voi da la o parte pe toti oportunistii si fricosii.

P.S.: Nu am avut intentia sa-l amenint pe ditamai generalul prin atitudinile mele ci doar sa-mi exprim revolta in fata unui STAT ingenuncheat si incapabil sa salveze un copil. In schimb ii amintesc domnului general ca este o ancheta in derulare care il vizeaza cu privire la interventia STS in cazul Alexandrei si prin sicane de acest gen nu ma las intimidat si nu mi-o retrag!!!! Dumneavoastra ce parere aveti? Este Romania aproape de un stat cu accente „staliniste” sau „legionare”?!”, a fost răspunsul lui Cumpănașu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: