Bombă totală în televiziunea din România! O super vedetă și-a anunțat chiar acum demisia: Colaborarea a ajuns la final

Este vorba despre prezentatorul TV Ionuț Cristache. Acesta a scris recent pe pagina sa de socializare că se retrage de la Televiziunea Publică și le mulțumește fanilor pentru încurajări și grijă.

„Dupa 5 ani, colaborarea mea cu Televiziunea Publica a ajuns la final! Va multumesc pentru mesajele, telefoanele, intrebarile, toate cate au venit in aceasta perioada! Nu o sa fiu patetic, nu o sa incep sa insir cifre, editii, momente, sa ma autoelogiez sau sa-mi fac autocritica! Ce a fost ati vazut! Despre ce nu s-a vazut, poate altadata! Raman cu satisfactia construirii unui brand, #Romania9, poate cea mai sincera, si, de ceva timp, cu siguranta cea mai curajosa emisiune de dezbatere! Nu am construit-o singur ci impreuna cu o mana de oameni carora le multumesc! Dar, in special, va multumesc dumneavoastra! O emisiune fara public nu are misiune si voi ati fost numerosi indiferent de ora, format sau context! Nu stiu ce va fi, nu stiu ce urmeaza, va tin la curent! Ma inclin!”, a scris Ionuț Cristache pe pagina sa de Facebook.

Scandalul în care a fost implicat Ionuţ Cristache

Anterior, Ionuţ Cristache a spus că a fost scos cu emisiunea de pe post fără nicio explicaţie. Jurnalistul a publicat un mesaj pe reţelele de socializare în care și-a rugat fanii să fie alături de el, după ce conducerea televiziunii publice au decis ca în locul emisiunii Romania9 să difuzeze un film sud-coreean.

„Din motive editoriale, straine de orice vointa personala, in seara aceasta nu am putut sa fiu in fata dumneavostra, sa va multumesc pentru aceasta calatorie minunata de aproape 5 ani in care am plecat impreuna! Ea nu se opreste!

Continuam impreuna si de la 17.00, de luni, 21 iunie, tot la Televiziunea Publica, oricat de tare s-au straduit unii si altii sa blocheze acest lucru! Nu o sa incep sa insir cifre, audiente, recorduri. Despre ele au vorbit , in aceste zile si saptamani, oameni de la care nu aveam nicio asteptare si au facut-o la modul profesionist si obiectiv.

P.S va multumesc pentru miile de mesaje si telefoane. Nu m-am blazat, nu am capitulat, fiecare e liber sa-si aleaga strategia de lupta.

P.P.S si pentru ca am fost pusi in locul unei telenovele sud-coreene, ne-am facut si noi un promo in acord cu abordarea editoriala! #play #like #share #Romania9 #Romania17 #LibertateaPresei”, a scris Cristache pe o reţea de socializare.