Este din nou scandal la TVR cu jurnalistul Ionuţ Cristache în prim plan. După ce i-a fost mutată emisiunea din prime-time la ora 17.00, acum conducătorii televiziunii publice i-au dat o nouă lovitură.

Ionuţ Cristache, scos de pe post

Ionuţ Cristache a fost scos cu emisiunea de pe post fără nicio explicaţie, susţine acesta. Jurnalistul a publicat un mesaj pe reţelele de socializare în care îşi roagă fanii să fie alături de el de luni, 21 iunie, de la ora 17.00. Cei din conducerea televiziunii publice au decis ca în locul emisiunii Romania9 să difuzeze un film sud-coreean.

“Din motive editoriale, straine de orice vointa personala, in seara aceasta nu am putut sa fiu in fata dumneavostra, sa va multumesc pentru aceasta calatorie minunata de aproape 5 ani in care am plecat impreuna! Ea nu se opreste!

Continuam impreuna si de la 17.00, de luni, 21 iunie, tot la Televiziunea Publica, oricat de tare s-au straduit unii si altii sa blocheze acest lucru! Nu o sa incep sa insir cifre, audiente, recorduri. Despre ele au vorbit , in aceste zile si saptamani, oameni de la care nu aveam nicio asteptare si au facut-o la modul profesionist si obiectiv.

Film sud-coreean, în locul emisiunii lui Cristache

De la voi am o singura asteptare, sa ne fiti alaturi si de la 17.00! Atat cat va tine de noi, vom fi in direct si vom vorbi la fel de tare si la fel de raspicat in numele vostru! Pentru toti acesti ani #Romania9 va multumeste! #Tvr1

P.S va multumesc pentru miile de mesaje si telefoane. Nu m-am blazat, nu am capitulat, fiecare e liber sa-si aleaga strategia de lupta.

P.P.S si pentru ca am fost pusi in locul unei telenovele sud-coreene, ne-am facut si noi un promo in acord cu abordarea editoriala! #play #like #share #Romania9 #Romania17 #LibertateaPresei”, a scris Cristache pe o reţea de socializare.