Jurnalistul Radu Șerbănescu, prezent la România TV de 12 ani, a decis să plece. Acesta a schimbat rapid tabăra și a ajuns la Digi24, unde a prezentat deja jurnalele de știri din acest weekend.

Cunoscutul jurnalist și-a petrecut o bună parte din cariera sa la postul România TV. Înainte el a fost reporter la Prima TV și Realitatea TV. Cu o carieră de aproape 20 de ani în presă, Radu Șerbănescu a făcut primii pași în acest domeniu încă de la vârsta de 17 ani.

Jurnalistul a povestit în urmă cu ceva vreme cum a decurs primul său contact cu presa. Radu Șerbănescu a mărturisit că din întâmplare a participat la o preselecție pentru o emisiune de tineri. A fost atunci selectat și a început astfel cariera sa în domeniu.

„Primul episod cu presa a fost o întâmplare. Văzusem un anunț la televizor prin care se făcea preselecție pentru o emisiune de tineri. Aveam 17 ani. M-am dus și m-au luat. A fost frumos pentru că, pentru mine, la vârstă aceea, să ai o asemenea expunere, era ceva wow, cum este acum dacă ai foarte mulți urmăritori pe Instagram.

Mai apoi… intratul în presă nu a fost atât de simplu. Inițial, șeful știrilor de la B1 TV de atunci mi-a zis că nu am ce căuta în presă și am fost dat afară. Apoi am reușit să intru la Național TV sau la Prima TV. Mă ajutase să intru cineva care m-a văzut la B1 TV și care m-a plăcut. Acolo a fost bine, dar cu această mână de ajutor”, a povestit Radu Șerbănescu.