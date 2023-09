2022, cel mai greu an pentru George Buhnici din cauza scandalului legat de corpurile femeilor și celulită. Vedeta a vorbit despre cele întâmplate abia acum.

Abia în septembrie 2023, și-a găsit curajul pentru a vorbi despre acea perioadă din viața sa. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre acea perioadă dificilă și confuză și despre modul în care a ales să se apere.

În prima lună de la izbucnirea scandalului, abia a ieșit din casă. Nu se mai putea uita la televizor și nu știa cum să se apere. În mintea sa era un cocktail de „habar n-am”. Pe scurt, 2022 a fost cel mai greu an din viața sa din punct de vedere profesional.

„Prima lună, n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin. D-aia am și răspuns atunci greu. Eu efectiv nu mai puteam să mă uit la televizor, nu mai știam ce să fac. Cu toată experiența, nu am știut ce să fac. A pornit așa, ca o avalanșă, toate lucrurile veneau din toate părțile și eu nu știam ce să fac într-un astfel de moment.

Am început să-mi creez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit, cred că în mintea mea era un cocktail de… habar n-am ce”, a spus el în cadrul podcastului „Fain&Simplu” de pe canalul de YouTube „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.