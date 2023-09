Liviu Dragnea a fost internat de urgență la un spital din Capitală. Politicianul a chemat salvarea care l-a transportat de urgență pentru a i se acorda asistență medicală.

Surse citate de Realitatea Plus anunță că politicianul s-a simțit rău și a fost chemată ambulantă. El a fost transportat la un spital din București pentru îngrijiri imediate.

Potrivit aceleiași surse, Dragnea ar fi suferit un atac vascular cerebral, însă a fost preluat de doctori și în prezent beneficiază de îngrijiri speciale.

UPDATE 16:00: La scurt timp după apariția știrilor potrivit cărora a ajuns la spital de urgență, Liviu Dragnea a oferit o scurtă declarație pentru Playtech, în care anunță că este sănătos.

„Acum muncesc în grădină, sunt bine cu sănătatea, Doamne ajută! O să revin în curând cu emisiunea online, mai am de făcut mici cumpărături. Am de gând să încep cu bucătăria politică, e un pamflet, ca să trezesc interesul. Aș face un podcast, da, o să testez terenul, să văd dacă prinde, îmi fac curaj”, a declarat Dragnea, în exclusivitate pentru Playtech .

Ștefănescu povestea pentru Playtech faptul că ieșirea din închisoare, un scandal cu fosta iubită și munca în cadrul noii „Alianțe pentru Patrie” l-au epuizat pe Liviu Dragnea. Acesta preciza că mai ales scandalul legat de fosta sa parteneră de viață, Irina Tănase, l-a afectat foarte mult. Mâna dreaptă a fostului lider PSD povestea că Dragnea a avut câteva zile în care a zăcut, acuzând o „o aprindere la plămâni”.

Codrin Ștefănescu susținea la acea vreme că perioada petrecută în închisoare l-ar fi afectat pe Dragnea și i-ar fi creat o anumită sensibilitate la factorii de mediu.

„Liviu trebuie să stea la pat. Are temperatură, uneori trece și de 39 de grade, și se luptă cu boala. Am contramandat totul. Întâlniri, prezențe în studiouri de televiziune, până și cele mai mici discuții. (…) Cred că are o sensibilitate la plămâni. Cine știe de la ce-o fi pornit totul?!”, declara Ștefănescu.