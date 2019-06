Nebunie totală în PSD. Se cer capete și se fac planuri înaintea congresului de la finalul acestei luni. Cătălin Rădulescu Mitralieră a avut o reacție extrem de dură și i-a cerut demisia ministrului justiției, Ana Birchall. Mai mult, deputatul vine și cu o nouă echipă cu care vrea să pună stăpânirea pe partid. Sunt acuații violente și la adresa lui Marian Oprișan, baronul din Vrancea.

„Scrisoare deschisă

Voi vorbi , tare și răspicat : 1. Ati încercat sa faceți din Liviu Dragnea , singurul vinovat pentru scorul obținut la alegerile europarlamentare , repezindu-va sa ocupati funcții in partid , exact aceiași care ati condus alături de el acest partid ; unde erați când se luau decizii in CEx ? Nu erați voi cei mai buni oratori susținători ai deciziilor , ca doar eram acolo ( chiar dacă nu eram membru CEx )și v-am văzut pe fiecare , sau atunci era bine pentru ca interesele voastre personale erau satisfăcute ? Pai tu Oprișane nu erai ? Tu Zetea , care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale și ale legilor justiției nu erai tu oratorul principal care susțineai tot in CEx ? Tu obraznicule de Negoita , îți amintești cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult il îndrăgești tu pe Dragnea , când Mutu ironic a spus ca dacă tu il îndrăgești el il adora ?Am înțeles acum v-ati împărțit din nou pe găști și vreți sa luați câte o bucata .

Dar dacă dam noi înregistrări cu discursurile voastre din CEx sa vadă membrii de partid cum susțineați voi totul ? Toti sunteți vinovați , și trebuia sa faceți un singur lucru , sa va dați toti demisiile , sa dizolvați CEx -ul și sa fie aleși numai oameni noi care sa conducă acest partid”, a scris Cătălin Rădulescu, pe o rețea de socializare.

Acesta spune că una dintre principalele motive pentru care social democrații au pierdut voturi este că cei aflați în fruntea partidului nu au dat amnistia și grațierea. „Desi pana acum nu s-a făcut nicio analiza a scorului obținut la aceste alegeri , voi spune după părerea mea , de membru care a împlinit 24 de ani in acest partid , adevăratele cauze care au stat la baza acestui scor : Prima cauza e de natura penală , și este , fraudarea alegerilor prin votul multiplu acoperit de STS și miile de procese verbale fraudate și acceptate de Bec ; A doua cauza este , lasitatea celor care deși conduceau partidul nu au dat amnistia și grațierea timp de doi ani și jumătate , nu au dat codurile in parlament , nu au făcut o lege prin care sa repună in termen revizuirile celor condamnati nevinovați și care au schimbat legea răspunderii magistraților făcând-o inutila ; in loc sa dam amnistia și grațierea in 2017 și sa realizam dreptatea pana la capăt pentru care ne-au votat romanii am stat intr-un scandal pe temele justiției doi ani și jumătate ; prin aceste lucruri am pierdut aproape un milion de voturi ;

A treia cauza , au fost scandalurile interminabile , publice , din partid , cu numiri și demiteri de premieri și miniștrii, numiri decise nu printr-o larga dezbatere in partid și organizatii, ci intr-o gasca mică , gasca din care făceau parte tocmai aceiași oameni care acum vor funcții pentru ei sau acoliții lor , scandaluri cu puciuri , cu scrisori publice deschise , cu reacții publice , cu denigrări reciproce in spațiul public ; din neștiința de a ne spala rufele murdare in interiorul partidului , și saturarea populară de a mai vedea aceste scandaluri , am mai pierdut câteva sute de mii de voturi ;

A patra cauza , a fost nepriceperea noastră in a alege , echipe de profesioniști in comunicare și manipulare pe facebook , așa cum foarte bine au făcut cei din Usr , conduși de profesioniști din Sri ; aceasta cauza a dus la manipularea unor milioane de romani care ar fi dorit sa voteze Psd , însă au fost convinși prin milioane de fake-news-uri sa voteze altfel ;

A cincea cauza , a fost poziția de ghiocel pe care am abordat-o in campanie, poziția de pasivitate , de a accepta ” m… Psd ” și a nu reacționa , de a întinde și celălalt obraz , slăbiciune și confuzie taxată de votanții nostrii ;

A șasea cauza identificată de către mine , o putem găsi in cartea ” Arta războiului ” de Sun Tzu , și a fost determinata de deschiderea de războaie tuturor : multinaționalelor , băncii naționale , importatorilor de alimente și medicamente , dealeri-lor de energie , marilor corporații de petrol și gaze , hipermarketurilor alimentare , Sri-ului , ambasadelor , comisiei europene, comisiei de la Veneția , grupului Socialiștilor europeni , lui Junker și Timmermans , Dna-ului , acoperiților din justiție ( procurori și judecători ) , SPP-ului , puciștilor din partidul nostru , acoperiților din partidul nostru , lui Klemm si nu in ultimul rând lui Iohanis . Mai rămânea sa deschidem război. papei si gata ;

A șaptea și ultima cauza a fost neimplicarea fățișă a unor organizatii Psd și a unor oameni din conducere Psd in alegeri , tradarea unor lideri și deturnarea unor voturi către Pro România sau mai rau către Udmr . Astea sunt după mine cauzele reale care au dus la acest scor , cauze care au subminat toate sutele de măsuri extraordinar de bune pe care partidul nostru le-a luat pentru fiecare categorie socială ( cele mai bune măsuri din ultimii 29 ani) , dar care nu au mai contat in fata acestor cauze . Ei pentru aceste cauze , toti suntem si sunteți vinovați nu Liviu Dragnea .

3. In ceea ce privește congresul Psd și bătălia pentru funcții , vreau sa fac următoarele precizări : 1. Am susținut fiecare președinte al Psd din 90 pana in prezent , am fost omul lui Iliescu ( președintele Fsn Arges) , am fost omul și prietenul lui Adrian Nastase , l-am susținut pe Ponta ( pe care l-am propus și președinte al Camerei Deputaților cu toată opoziția lui Liviu Dragnea) și am fost lângă Liviu Dragnea ( deși m-a suspendat și mi-a retras sprijinul politic ) ; am ales sa fiu omul fiecărui președinte ales , și sa fiu pentru partid și nu sa fac parte din vreo gasca cu interese personale ; pentru același lucru acum când alții vor sa treacă partidul pe persoana fizica a unei familii ori a unor proscriși din Sri , eu voi fi alături de candidatul care va uni nu va dezbina , de candidatul care va continua reforma in justiție și lupta împotriva abuzurilor făcute de oameni din Sri și procurori Dna și judecători acoperiți , de candidatul care va alege dialogul și dezbaterea in partid , nu ușile închise și găștile , de candidatul care nu va mai accepta dictatura organizațiilor județene in numirea unor oameni fără experiența in funcții publice și de candidatul care nu va accepta in funcții de partid , președinți de organizatii care au pierdut lamentabil alegerile in județele lor .

Cred ca vis a vis de profilul anunțat de președintele interimar Viorica Dancila , premierul României , este esențial ca pentru funcțiile de președinte executiv și secretar general sa nu se accepte înscrierea unor președinți de organizatii sau membrii ai unor organizatii care au pierdut lamentabil alegerile . Cât tupeu și nerușinare poți sa ai sa ieșiți public sa vorbiti sau sa doriți funcții , tocmai voi care ati pierdut ? Sunteți oameni in partid care v-ati atacat permanent toti președinții de partid și acum vreți funcții , sunteți oameni in partid care ati fost puși de Liviu Dragnea, vicepremieri , miniștrii , primari , președinți de organizatii ( și care mulți dintre voi nu meritați nici președinți de scara de bloc sa fiți ) și care v-ati dezis de el deși toti ati fost ” oamenii lui Dragnea ” , sunteți președinți de organizatii care ati pierdut alegerile și aveți in continuare vicepremieri , miniștrii ( unii câte doi) iar organizațiile județene care au tras și au câștigat nu au un ministru , și vreți cu nerușinare sa cereți funcții , in loc sa plecați capul și sa va retrageți o perioada .

De asta eu și toti prietenii mei din acest partid , președinți de organizatii , parlamentari , primari , președinți de consilii județene nu vom susține oameni care fac parte din organizatii care au pierdut alegerile , nu vom sustine oameni care vor ieșirea de la guvernare , nu vom sustine oameni care vor amânarea alegerilor ca sa persiste haosul in partid”, mai scrie Rădulescu.

În încheiere anunță și echipa pe care o va susține la congresul din 29 iunie. „Merg cu echipa formată din oamenii : Viorica Dancila , Eugen Teodorovici , Codrin Stefanescu , Serban Nicolae , Olguța Vasilescu , Florin Iordache , Eugen Nicolicea , Ionel Arsene , Dorel Caprar , Mihai Fifor , și toti cei care vor sa pună umărul sa câștigam alegerile prezidențiale . Cred ca e nevoie de o echipa și nu de găști , cred ca trebuie sa ajungă miniștrii oameni cu experiența , oameni intelectuali și nu oameni care fac presiuni sau șantaj prin organizatii . Cred ca oricare dintre cei trei colegi : Teodorovici , Serban Nicolae sau Plesoianu trec testul unei candidaturi la prezidențiale .

Cer in același timp , după congres remanierea tuturor miniștrilor care fac parte din organizațiile care au pierdut alegerile . Cer de asemenea demiterea de urgentă a ministrului justiției , care aduce in fiecare zi grave deservicii de imagine partidului și care a creat nenumărate rumori in cadrul membrilor și votanților Psd atât in scandalul Mazăre , dar și in discuțiile pe tema secției de investigare a procurorilor și judecătorilor , a numirii șefei secției in CSM , a relației neprincipiale cu președinta CSM -ului cât și a cazului fetitei abuzate de un procuror”, se mai arată în postarea de pe o rețea de socializare.

