Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan, colaborator și al EVZ, a trecut prin momente cumplite, chiar de Revelion! Mai precis, maşina i-a luat foc în mers, pe drumul dintre Predeal şi Râşnov.

Jurnalistul de investigații a oferit mai multe informații despre momentul respectiv. Potrivit dezvăluirilor făcute de el, pompierii au intervenit rapid. Astfel, a fost evitat un posibil dezastru.

„Mă aflam pe drumul dintre Predeal și Râșnov, nu am vrut să merg prin Brașov pentru că este mai aglomerat, iar când m-am uitat în spate, am văzut că era ceață.

De asemenea, acesta a subliniat că a fost norocos, deoarece se afla la aproximativ un kilometru de serpentine. Dacă se întâmpla acolo, situația ar fi fost mult mai rea.

În momentul în care a ieșit din mașină, acesta a deschis imediat capota și ușile. La momentul respectiv, jurnalistul respira cu greu din cauza fumului.

Acesta a alertat imediat autoritățile, sunând imediat la 112, care au sosit prompt la locul incidentului.

„Am avut foarte mare noroc că mă aflam cam la un kilometru de serpentine. Dacă mă nimeream acolo, era destul de rău! Am găsit un mic refugiu, unde am reușit să scot mașina.

Evident, am sărit imediat din mașină, am deschis capota și ușile. Deja mă îneca fumul. Am scos geanta din portbagaj și am sunat la 112”, a mai spus acesta.