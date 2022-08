Diana Ionescu aproape că și-a pierdut viața! Era să se înece în Marea Neagră: „A fost traumatizant”

Diana Ionescu a fost nerăbdătoare să ajungă la Marea Neagră, însă vacanța mult așteptată s-ar fi putut transforma într-un coșmar, dacă salvamarii nu ar fi acționat la timp.

Deși știe să înoate, artista de muzică populară a fost trasă în larg de curenții puternici, fiind la un pas de înec. După ce a trecut peste această experiență traumatizantă, vedeta și-a făcut curaj și a vorbit deschis despre cele întâmplate.

„Mă bucur că sunt bine. Știu să înot, dar curenții m-au dus spre larg. Foarte periculos acum pe litoral, îndemn pe toată lumea să abiă mare, mare grijă. M-am speriat foarte tare. Nu am văzut geamandura, m-am aventurat, m-au luat curenții. Erau și salvamarii și m-au văzut niște bărbați care înotau.

Curenții m-au dus în larg. Nu mai simțeam nisipul și atunci m-am panicat foarte tare. Am înghițit apă și abia mi-am revenit pentru că tușeam foare tare. Mi se înfundaseră urechile, m-am speriat foarte tare. O senzație foarte neplăcută”, a declarat recent Diana Ionescu.

De obicei, artista de muzică populară înoată cu iubitul ei, însă de această dată doar ea a intrat în apă, iar iubitul ei a așteptat-o pe plajă. În prezent, acesta se simte vinovat pentru că nu a fost lângă ea ca să evite incidentul neplăcut.

„Iubitul meu nu a fost pe fază, se simte și vinovat acum. Eu care am foarte puțin timp liber am venit la mare să profit de aceste trei zile. Am zis hai să înot, să mă bucur cât mai mult și cam asta s-a întâmplat. Am rămas cu frică de apă.

Eu iubeam foarte mult marea, sunt și zodia pești, îmi plăcea foarte mult marea, dar acum chiar am rămas cu frică de apă. E un eveniment traumatizant, a fost traumatizant pentru mine”, a explicat Diana Ionescu, în cadrul unui interviu acordat Antena Stars.

Menționăm că ea nu este singura artistă de muzică populară care a fost la un pas de moarte. Cu ceva timp în urmă, Maria Ciobanu a povestit drama prin care a trecut în anul 1983.

Maria Ciobanu a făcut accident de mașină: „Se dusese deja vorba că am murit”

Maria Ciobanu a trecut prin clipe cumplite de-a lungul vieții ei. Aceasta a trecut prin patru accidente de mașină, ultimul fiindu-i aproape letal. Teribilul incident a avut loc în anul 1983, în urma căruia a ajuns în comă la spital. La acea vreme, se vehicula în presă că artista murise.

„Am avut vreo patru accidente de maşină. Primele mai uşoare, dar la ultimul era cât pe ce să ajung oale şi ulcele. Veneam de la spectacole din Dâmboviţa, cu soţul meu la volan. La un moment dat a apărut în faţa noastră un beţiv cu o maşină, care mergea în zigzag. Eu am apucat să zic «Ăsta e nebun!» şi a intrat în noi. A oprit maşina la timp, că altfel ne «sudam» pe şosea.

Mi-am distrus genunchii şi muşchii picioarelor în bord. Muşchii se desprinseseră şi se adunaseră sus, m-a dat cu capul de stâlpul interior, mi-am fracturat oasele pe jumătate de faţă, mi-am rupt trei coaste, iar mandibula inferioară era suprapusă peste maxilar.

De atunci nu-mi mai simt jumătate de faţă. Norocul meu a fost că am găsit un doctor extraordinar la Spitalul de Urgenţă, care m-a tăiat prin pielea capului ca să îmi pună oasele la loc, astfel că nu am rămas cu cicatrice. Am stat în comă de la 22:45 până a doua zi la 10:00. Am suferit, dar asta a fost”, a mărturisit artista, într-un interviu acordat revistei Taifasuri.