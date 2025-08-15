În prima jumătate a anului, consumul intern a înregistrat o creștere de 4% pe plan local, în timp ce producția a scăzut cu aproximativ 2%, ceea ce a făcut ca România să revină în postura de importator, după ce în 2024 se atinguse un echilibru foarte fragil.

Gazul extras din Marea Neagră este adesea prezentat ca elementul care ar putea transforma România într-un exportator regional, însă estimările Transgaz contrazic acest optimism. Conform lui Ion Sterian, directorul general al Transgaz și unul dintre cei mai buni performeri ai BVB de la începutul anului, România va avea în continuare nevoie de importuri de 3–5 miliarde de metri cubi, iar rolul său regional este determinat mai degrabă de infrastructura deja existentă.

Ion Sterian, directorul Transgaz, a precizat că, chiar și cu gazul din Marea Neagră, România va avea nevoie de importuri de 3–5 miliarde de metri cubi pe an, din cauza declinului producției atât onshore, cât și offshore.

El a adăugat că mai multe proiecte de producție de energie sunt aproape de finalizare și necesită gaze, rețelele de distribuție se extind, noi consumatori sunt conectați, iar Azomureș și-a reluat activitatea, ceea ce va duce la creșterea cererii.

„Eu mereu am spus că vom avea nevoie de importuri, de 3-5 miliarde de metri cubi pe an, chiar şi cu gazul din Marea Neagră. Avem declin pe uscat şi avem declin pe producţia offshore pe care o avem acum. Pe de altă parte, sunt proiecte de producţie de energie care sunt aproape de finalizare şi au nevoie de gaze, extinderea reţelelor de gaze continuă, consumatori noi sunt conectaţi, Azomureş a reluat activitatea. Cererea va creşte“, a declarat acesta, potrivit Ziarul Financiar.

Sterian a mai menționat că România dispune de infrastructură, ceea ce o va transforma într-un hub regional.

„Dar avem partea de infrastructură, iar asta va transforma România într-un hub”, a spus el.

Acțiunile SNTGN Transgaz SA au urcat cu aproximativ 69% în ultimele 12 luni, captând un interes tot mai mare din partea investitorilor. De la începutul anului 2025, titlurile companiei s-au apreciat cu circa 76%.

În altă ordine de idei, amintim că Transgaz și-a majorat valoarea de piață de la începutul anului, atingând un nivel record de 8,6 miliarde de lei. Acțiunile companiei naționale de transport gaze naturale, tranzacționate sub simbolul TGN, s-au apreciat cu aproximativ 95% de la începutul anului, ajungând la un preț maxim istoric de circa 45,7 lei pe unitate, în contextul unor tranzacții care au depășit 148 de milioane de lei, potrivit datelor Bursei de Valori București.

Practic, capitalizarea companiei de stat s-a apropiat de dublu în această perioadă, crescând de la 4,4 miliarde de lei la 8,6 miliarde de lei. În ultimele 12 luni, valoarea s-a majorat cu 100%, iar doar în ultima lună s-a înregistrat o creștere de 32%. Mai multe puteți citi aici.