Proiectul Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, considerat cea mai complexă lucrare de infrastructură rutieră din România, este în plin proces de execuție. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că întreaga autostradă va fi finalizată până la sfârșitul anului 2028.

„Ar trebui să circulăm doar pe autostradă, pe tot ce înseamnă Cluj – București – Constanța, începând cu 2028”, a spus Cristian Pistol la Radio Cluj.

Odată terminat, acest drum va asigura legătura rutieră directă, exclusiv pe autostradă, între Cluj-Napoca și Constanța, fără a mai fi nevoie de traversarea Capitalei.

Cea mai mare provocare este reprezentată de secțiunile montane. Tronsonul 2, între Boița și Cornetu, este construit de o asociere turcă și a întâmpinat deja întârzieri, însă constructorul promite că va recupera decalajele. Secțiunea 3, dintre Cornetu și Tigveni, executată de compania italiană Webuild, presupune săpătura celui mai lung tunel al autostrăzii, cu o lungime de 1,7 kilometri.

În prezent, sunt în execuție toate cele trei tronsoane centrale ale autostrăzii: Secțiunea 2 (Boița–Cornetu), Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni) și Secțiunea 4 (Tigveni–Curtea de Argeș). Potrivit CNAIR, toate lucrările se derulează conform contractelor semnate, cu termen de finalizare în 2028.

„Dacă vorbim de secțiunile montane, secțiunile 2 si 3, acestea sunt în execuție, în momentul de față. Eu îmi doresc ca ele să fie finalizate, așa cum avem în prevederile contractelor, în anul 2028”, a spus directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Pe Secțiunea 4, executată de compania Porr, lucrările sunt avansate. Este deja finalizat tunelul Momaia, iar autoritățile susțin că porțiunea de 9,8 kilometri va fi dată în folosință în 2026, cu un an mai devreme decât termenul contractual.

„Stadiul pe secțiunea 4 este foarte avansat, sută la sută anul viitor vom circula și de la Tigveni la Curtea de Argeș”, spune Cristian Pistol.

Pe primele și ultimele tronsoane – Sibiu–Boița și Curtea de Argeș–Pitești – se circulă deja. Astfel, la ora actuală, cele mai critice puncte rămân în zona montană, unde relieful impune lucrări de inginerie complexe, precum viaducte, galerii și tuneluri.

Autostrada Sibiu–Pitești va deveni prima autostradă care traversează Munții Carpați. Autoritățile își propun să inaugureze întreaga șosea pe 1 decembrie 2028, ca parte a unui obiectiv simbolic: conectarea regiunilor istorice ale țării prin infrastructură modernă.

Odată finalizată autostrada, distanța Cluj–Constanța va putea fi parcursă în întregime pe drum de mare viteză, via Sibiu–Pitești–A0–A2. Bucureștiul va putea fi ocolit complet prin autostrada de centură A0, care se află, la rândul său, în stadiu avansat de execuție.

Totuși, există incertitudini legate de deschiderea la timp a Secțiunii 2. Dacă acest segment nu este finalizat până în 2028, va exista o discontinuitate de aproximativ 30 de kilometri între Cluj și Constanța. Aceasta ar însemna un punct slab major într-un proiect de importanță națională.

Autostrada Sibiu–Pitești este parte din Coridorul IV Pan-European și este vitală pentru transportul de mărfuri între portul Constanța și vestul Europei. Conectarea completă a infrastructurii de autostradă va reduce semnificativ timpii de deplasare, va spori siguranța rutieră și va atrage investiții în zonele montane și rurale adiacente traseului.

Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene, iar succesul său este considerat crucial pentru imaginea României în cadrul Uniunii Europene.