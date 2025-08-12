Extinderea autostrăzii A1 la trei benzi nu reprezintă un proiect nou, deoarece în 2023 CNAIR a lansat o licitație similară, însă aceasta a fost anulată în 2024.

Finanțarea pentru noul contract va proveni din fonduri externe nerambursabile, precum și din alte surse legale de finanțare.

Decizia de a crește capacitatea autostrăzii care leagă Bucureștiul de Pitești a fost luată în contextul avansării lucrărilor pe tronsonul care va conecta orașul argeșean de Sibiu, ceea ce va genera o creștere a traficului pe această rută.

Potrivit caietului de sarcini întocmit de CNAIR, creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, pe sectorul București – Pitești, a fost rezultatul analizelor de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

A fost identificată depășirea capacității autostrăzii A1 pe acest tronson, pe măsură ce se vor finaliza cele două drumuri de mare viteză, respectiv autostrada Sibiu – Pitești și drumul expres Craiova – Pitești. Aceasta impune găsirea unor soluții etapizate pentru creșterea capacității autostrăzii, în conformitate cu fluxurile de transport generate de dezvoltarea rețelei rutiere. De asemenea, vor fi luate în considerare și creșterile traficului așteptate după implementarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale.

„Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București – Pitești, a rezultat din analizele de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. A fost identificată depășirea capacității autostrăzii A1 pe sectorul București – Pitești, pe măsură ce se vor implementa cele două drumuri de mare viteză, autostrada Sibiu – Pitești, respectiv drumul expres Craiova – Pitești, fapt ce impune identificarea de solutii etapizate pentru creșterea capacității acesteia în concordanță cu fluxurile de transport nou generate prin dezvoltarea rețelei rutiere de transport. Se vor avea în vedere și creșterea volumelor de trafic după implementarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale”, precizează compania.

Autostrada A1, pe segmentul București – Pitești, a fost prima autostradă construită în România, realizată în perioada 1967–1972, având o lungime totală de 96 km. În 2007, traseul a fost extins prin includerea centurii ocolitoare a municipiului Pitești, lungă de 13,6 km, precum și prin amenajarea unui pasaj subteran care leagă autostrada de DN7 în zona Bascov.