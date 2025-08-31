Această bromeliază, înrudită cu plantele de aer, crește lent, dar este un proiect distractiv, care nu costă nimic.

Nativ din America Centrală și de Sud, ananasul are nevoie de multă lumină solară. Vei avea nevoie de răbdare, deoarece ananasul plantat dintr-o coroană are nevoie de până la trei ani pentru ca un ananas nou să se dezvolte. Cu toate acestea, ananasul poate deveni o plantă de apartament impresionantă, potrivit countryliving.

Urmați acești pași pentru a încerca să-ți crești propriul ananas din coroană:

Tăiați partea superioară, sau coroana ananasului, chiar sub frunze.

Îndepărtați orice fructe rămase și ultimele câteva inele de frunze verzi. Apoi, lăsați tulpina să se usuce sau să se întărească timp de aproximativ o săptămână, așa cum ați face dacă ați înmulți o plantă suculentă. Nu expuneți tulpina la lumina directă a soarelui.

Puneți tulpina ananasului în apă, într-un loc luminos (nu în lumina directă a soarelui) și așteptați să se formeze rădăcini, aproximativ câteva săptămâni. Schimbați apa la fiecare câteva zile.

Plantați tulpina înrădăcinată într-un recipient cu pământ de ghiveci până la nivelul frunzelor. Deoarece ananasul are rădăcini superficiale, folosiți un ghiveci greu pentru a oferi contrabalans sau câteva bețișoare introduse lângă butaș pentru a-l menține în poziție verticală.

Alternativ, poți lua tulpina după ce s-a uscat timp de o săptămână și o poți planta direct în pământ umed pentru ghiveci.

După ce ai plantat-o ​​în ghiveci, va trebui să-i oferi condițiile potrivite pentru a prospera. În zonele mai calde, poți planta ananasul înrădăcinat direct în pământ, în aer liber, dar în rest trebuie tratat ca o plantă de apartament. Planta poate fi scoasă afară vara, odată ce temperaturile cresc până la 20-30 de grade Celsius.

Oferă-i ananasului cât mai multă lumină. Dacă nu ai un pervaz luminos, orientat spre est, vest sau sud, folosește o lampă de creștere LED timp de cel puțin 12 ore pe zi. Dacă este plantat în aer liber, are nevoie de lumina directă a soarelui, adică 6 ore sau mai mult pe zi.

Udați ananasul când solul se simte ușor uscat. Dar nu prea mult, altfel planta va deveni moale și va putrezi.

Ananasul iubește căldura, preferând temperaturile din timpul zilei, între 20 și 30 de grade Celsius. Asigurați-vă că îl țineți în cel mai cald loc din casă. Ananasului nu-i plac temperaturile sub 15 grade Celsius, așa că țineți planta departe de ferestrele cu curenți de aer pe timp de iarnă.

Folosiți un îngrășământ granular cu eliberare lentă de uz general, conform instrucțiunilor de pe etichetă.