S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul, iar prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că, în această perioadă, a descoperit că situația privind deficitul era mult mai gravă decât se estima inițial.

Pentru a corecta dezechilibrele și a atrage fondurile europene, au fost adoptate mai multe măsuri, menite să reducă deficitul și să remedieze anumite nedreptăți existente.

”S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul. Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam. De atunci am adoptat câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a atrage fondurile UE și pentru a corecta nedreptățile”, spune șeful Guvernului.

Bolojan a explicat că, având în vedere un deficit aproape de 10% din PIB, nu ar fi fost posibil să fie luată o singură măsură. Primul pachet adoptat a reușit să rezolve o parte din probleme, reprezentând astfel un pas important în stabilizarea situației fiscale.

”La un deficit de aproape 10% din PIB nu era posibil să luăm o singură măsură. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme”, spune Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat că al doilea pachet de legi depus ieri în Parlament urmărește reducerea privilegiilor din sectorul public care nu se bazau pe performanță și restabilirea capacității statului de a colecta taxele de la evazioniști. Acest pachet, format din cinci legi, urma să fie completat de o a șasea lege privind reforma administrației locale, însă, din cauza lipsei acordului tuturor partidelor din coaliție, aceasta nu a mai fost depusă.

De asemenea, el a mai subliniat că pachetul este complementar celui fiscal, întrucât fără implementarea lui nu ar fi posibilă reducerea unei componente importante de cheltuieli pe care statul nu le va mai putea susține în anii următori.

”Al doilea pachet depus ieri în Parlament reduce privilegiile din sectorul public care nu aveau în spate performanță. Acest pachet restabilește capacitatea statului de a colecta taxele de la evazioniști Al doilea pachet, format din 5 legi, trebuia completat de al 6-lea, reforma administrației locale. Dar pentru că nu am avut acordul tuturor partidelor din coaliție, nu a mai fost depus. Acest pachet e complementar pachetului fiscal, pentru că fără el nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul nu o mai poate suporta anii următori”, spune premierul.

Premierul a precizat că al doilea pachet nu este complet fără reforma administrației și că nu este corect să fie colectați bani de la cetățeni pentru a fi folosiți în cheltuieli nejustificate ale administrației. În calitate de prim-ministru, el nu poate să aprobe o astfel de situație.