Potrivit cercetării, țara se află printre liderii globali în utilizarea cardului și a plăților fără contact, cu o preferință evidentă pentru cardul de debit și pentru soluțiile de identitate digitală unică, care devin esențiale pentru siguranța tranzacțiilor viitoare.

În același timp, raportul subliniază că, deși plățile digitale câștigă teren, unul din trei consumatori spanioli nu a reușit să plătească așa cum și-ar fi dorit, din cauza obstacolelor structurale care încă limitează interoperabilitatea și experiența universală, conform Eleconomista.

Studiul, intitulat „La digitalización y democratización de los pagos del consumidor”, a fost realizat împreună cu Analistas Financieros Internacionales (AFI) pe baza a peste 5.200 de sondaje aplicate în Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexic, Peru, Republica Dominicană, Uruguay, Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit. În Spania, cardurile de debit sunt cele mai utilizate pentru plăți fizice și online, cu 92% dintre persoanele bancarizate folosindu-le constant, în timp ce 75% utilizează și carduri de credit.

În ceea ce privește securitatea, tehnologiile de ultimă generație au schimbat regulile jocului. Tokenizarea, prin care datele reale ale cardului sunt înlocuite cu un cod unic transmis în timpul tranzacției, este deja aplicată la o treime dintre plățile de e-commerce din Spania.

Aceasta a redus frauda cu până la 60% și a crescut rata de autorizare cu 5%. Biometria și utilizarea passkeys devin norme de autentificare: 63% dintre utilizatorii din Europa și America Latină folosesc amprenta sau recunoașterea facială pentru autorizarea plăților.

„Când, în ciuda progreselor înregistrate, o treime din populație încă nu a reușit să efectueze tranzacțiile de plată așa cum și-ar dori, problema nu ține de tehnologie. Este o problemă de design. La Nuek credem că adevărata inovație în domeniul plăților nu constă în a oferi mai multe opțiuni, ci în a oferi o experiență care pur și simplu funcționează, fără a fi nevoie să te gândești, să te adaptezi sau să te oprești”, afirmă Javier Rey, director executiv al Nuek.

Interesul pentru identitatea digitală unică este, de asemenea, în creștere. 60% dintre europenii bancarizați, inclusiv spaniolii, sunt dispuși să folosească o singură credențială pentru plăți, identificare și acces la servicii.

Această tendință este susținută de inițiativa EUDI Wallet a Uniunii Europene, care urmărește implementarea unei identități digitale interoperabile și sigure. Se estimează că până în 2030, 80% dintre cetățeni și companii vor adopta această soluție.

În același timp, raportul subliniază diferențele dintre regiuni. În Spania, Portugalia, Chile și Uruguay, cardurile de debit domină piața, în timp ce în Mexic și Brazilia concurează puternic cu cardurile de credit.

În Columbia și Ecuador, numerarul încă reprezintă peste 60% din plățile fizice, iar în Argentina, Peru și Columbia, transferurile imediate devin treptat o opțiune uzuală. Soluții digitale locale, precum Pix în Brazilia, MBWay în Portugalia sau Bizum în Spania, contribuie la extinderea plăților directe din cont.

Peste 60% dintre utilizatorii de dispozitive inteligente o folosesc frecvent, iar 70% dintre consumatorii din Columbia, Mexic sau Peru își doresc ca această metodă să fie extinsă și la alte operațiuni financiare, precum trimiterea de bani sau asocierea unui card nou. Această formă de plată nu mai este doar o inovație tehnologică, ci o așteptare de bază a utilizatorului modern, datorită rapidității și accesibilității sale.

Totuși, raportul Nuek avertizează asupra a cinci bariere majore care împiedică atingerea unei experiențe complet universale și fără fricțiuni.

Acestea sunt: accesul inegal la plățile digitale, percepția că securitatea complică procesul, lipsa de integrare între sisteme și platforme, necesitatea unor reguli clare pentru plățile asociate identității digitale și faptul că experiența de plată nu este încă „invizibilă”, adică lipsită de obstacole și adaptări din partea utilizatorului.