Investiție semnificativă în modernizarea rafinăriei Petrobrazi

Construcția și operaționalizarea noului rezervor de stocare a țițeiului reprezintă un pas major în programul amplu de modernizare și eficientizare a rafinăriei Petrobrazi, subliniind angajamentul continuu al OMV Petrom pentru dezvoltarea durabilă și pentru furnizarea de produse de calitate.

Marcel Căprău, membru al directoratului OMV Petrom și responsabil pentru activitatea de Rafinare și Marketing, a subliniat importanța și impactul pozitiv al proiectului de construcție a noului rezervor de țiței la rafinăria Petrobrazi. El a evidențiat că acesta nu este doar un simplu proiect, ci reprezintă un demers esențial în cadrul strategiei de modernizare a infrastructurii companiei.

„Construcția noului rezervor de țiței reprezintă un nou proiect important finalizat cu succes pe platforma Petrobrazi, alături de instalarea noilor camere de cocsare și de alte proiecte de modernizare. Toate aceste investiții întăresc capacitatea noastră de a asigura o bună funcționare a rafinăriei în condiții de siguranță și de a asigura stocurile de carburanți necesare pentru aprovizionarea pieței din România și din regiune”, a declarat Marcel Căprău.

Contribuția la protecția mediului și la creșterea siguranței operaționale

Un aspect crucial al proiectului este sistemul avansat de izolare al rezervorului, care reduce emisiile de vapori cu 98%, reprezentând astfel o măsură semnificativă pentru protecția mediului și respectarea reglementărilor de mediu. Acest sistem include cel mai mare dom de aluminiu din România, o construcție impresionantă care demonstrează angajamentul OMV Petrom față de practici sustenabile și de protecția mediului.

Investiție în tehnologie și performanță operațională

Noul rezervor, cu o capacitate totală de 60.000 de metri cubi, este o demonstrație a angajamentului OMV Petrom pentru excelență operațională și pentru furnizarea de produse de înaltă calitate. Construcția acestuia, care a durat aproximativ 2 ani, și utilizarea unor tehnologii inovatoare, cum ar fi sistemul pneumatic de ridicare a domului, reprezintă exemple elocvente ale investiției continue în tehnologie și infrastructură pentru a asigura un mediu de lucru sigur și eficient.

Contribuția OMV Petrom la dezvoltarea sustenabilă

OMV Petrom este unul dintre cei mai importanți producători de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze de aproximativ 41 de milioane de bep în 2023. Compania operează o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone pe an și o centrală electrică pe gaze naturale de 860 MW. În plus, OMV Petrom are o rețea extinsă de aproximativ 780 de benzinării în România și în țările vecine, sub brandurile OMV și Petrom.

La sfârșitul anului 2023, acționarii români dețineau peste 43% din acțiunile companiei, cu implicarea Ministerului Energiei și a fondurilor de pensii din România. OMV Aktiengesellschaft, o companie industrială majoră listată în Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul sunt deținute de investitori străini. O proporție semnificativă, respectiv 28,1%, din acțiunile companiei se tranzacționează liber la Bursa de Valori București.

OMV Petrom are o contribuție substanțială la bugetul de stat, cu aproximativ 42 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2023. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 18 miliarde de euro în diverse proiecte. Din 2007, OMV Petrom a adoptat principiile responsabilității corporatiste, alocând aproximativ 160 de milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, cu accent pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.