Proiectul Neptun Deep merge conform planului

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit, luni, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a companiei OMV Petrom. La întâlnire au participat membri din conducerea companiei austriece OMV, care este acționarul principal, și reprezentanți ai OMV Petrom.

Discuțiile s-au concentrat pe două teme principale: evoluția proiectului Neptun Deep și planurile de investiții ale companiei. Reprezentanții OMV Petrom au spus că proiectul Neptun Deep merge conform planului, în colaborare cu Romgaz, respectând atât termenele stabilite, cât și bugetul prevăzut.

OMV Petrom vrea să continue să investească în România

OMV Petrom vrea să continue să investească în România, mai ales în energie regenerabilă, și își propune să devină cel mai mare producător de combustibil ecologic din Europa de Sud-Est, a informat Administrația Prezidențială.

Președintele interimar al României a apreciat aceste planuri, reamintindu-le tuturor cât de importante sunt investițiile, atât din partea firmelor străine, cât și a celor românești, în contextul economic actual. Conducerea companiei austriece este preocupată de necesitatea unor reguli fiscale și legislative clare și stabile.

Ilie Bolojan a explicat că România are probleme economice, cu deficite mari, și că unele măsuri sunt necesare pentru a ajuta oamenii care au dificultăți în a-și plăti facturile la energie. El a insistat că trebuie găsit un echilibru corect între drepturile statului român, care este acționar minoritar în companie, și asigurarea continuității activității OMV Petrom, esențială pentru economia țării.

Despre OMV Petrom

Compania austriacă este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de aproximativ 41 milioane bep (barili echivalenți de petrol) în 2023. Are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone pe an și operează o centrală electrică pe gaze naturale de 860 MW. În domeniul distribuției de produse petroliere, compania austriacă este prezentă în România și în țările vecine prin aproximativ 780 de benzinării sub brandurile OMV și Petrom.

Compania austriacă are o experiență de peste 40 de ani în producția de petrol și gaze naturale în Marea Neagră. În România, compania este operator într-o serie de zone, extrăgând petrol și gaze în ape mai puțin adânci. OMV Petrom, împreună cu Romgaz, dezvoltă perimetrul Neptun Deep în apele adânci ale Mării Negre, care ar putea adăuga 100 de miliarde de metri cubi de gaze.

Prima producție de gaze de la Neptun Deep este așteptată în 2027. Este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, plătind taxe, impozite și dividende de aproximativ 42 de miliarde de euro între 2005 și 2023. În aceeași perioadă, compania a investit aproape 18 miliarde de euro.