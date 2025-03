Crin Antonescu a subliniat că, deși nu au avut foarte multe interacțiuni de-a lungul timpului, de fiecare dată când au avut, au fost corecți unul cu celălalt.

De asemenea, acesta a menționat că Ilie Bolojan acceptase să fie șeful campaniei sale înainte de a deveni președintele interimar al României.

Crin Antonescu a declarat că relația sa cu Ilie Bolojan este una corectă, explicând că, deși nu ar putea spune că relația lor este „fierbinte”, deoarece Bolojan nu pare să aibă astfel de relații cu nimeni din sfera politică, aceasta este una impecabilă.

Antonescu a menționat că, deși nu au avut multe interacțiuni de-a lungul celor 30 de ani de relație, de fiecare dată când au avut ocazia să colaboreze, au fost perfect corecți unul cu celălalt. El a adăugat că, din acest punct de vedere, relația sa cu Ilie Bolojan este similară cu cea pe care o are cu Marcel Ciolacu, subliniind că ambele relații sunt „impecabile”.

”Relaţia cu Ilie Bolojan este o relaţie corectă. Am ezitat să spun, nu, nu e adevărat, nu e rece, pentru că Ilie Bolojan nu cred că are relaţii fierbinţi, ca să spun aşa, cu niciunul din oamenii cu care face politică. (…)

În general, relaţiile din politică şi în interiorul aceluiaşi partid nu sunt relaţii de dragoste. Eu cu Ilie Bolojan am o relaţie de peste 30 de ani, care este impecabilă în sensul că n-am avut foarte mult de-a face, n-am stat, aşa cum s-a întâmplat cu alţii, ani întregi, zi de zi, la sediul partidului. Dar de câte ori am avut de-a face, am fost perfect corecţi, unul cu celălalt.

Şi deci, din punctul ăsta de vedere, calific relaţia mea cu Bolojan ca şi relaţia mea cu Ciolacu, impecabilă”, a spus Crin Antonescu, la Digi24, întrebat despre relaţia sa cu fostul lider PNL Ilie Bolojan.