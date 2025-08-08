Creșterea înregistrată pe piața de autoturisme este susținută în special de autoturismele electrificate, care au ajuns să dețină o cotă de piață de 54%, în timp ce autoturismele pur electrice (BEV) au înregistrat o scădere de 17,8%, reprezentând doar 3,2% din totalul înmatriculărilor.

Segmentul autoturismelor mild-hibrid (MHEV) a crescut cu 29%, atingând o cotă de 23,5%, full-hibrid (FHEV) cu 69%, ajungând la 20,9%, iar plug-in hibrid (PHEV) cu 87,8%, ajungând la 6,3%. Din totalul motorizărilor mild-hibrid, 90% sunt pe benzină, iar 10% pe motorină.

Pe segmente, SUV-urile sunt cele mai populare, cu o creștere de 38,1% și o cotă de piață de 51,9%, urmate de clasa C (+20,8%, 27,9% cotă) și clasa B (+31,3%, 15,8% cotă). Clasele A, D, E și F au înregistrat scăderi semnificative, cu minusuri între 25% și 61%. În ceea ce privește tipurile de combustibil, autoturismele pe benzină au crescut cu 15,5% și ocupă 39% din piață, în timp ce cele diesel au scăzut cu 7,2%, reprezentând doar 7%.

În contrast cu evoluția din iulie, piața auto pe primele șapte luni ale anului 2025 este în declin cu 15,3%, indicând că luna iulie a fost o excepție într-un trend general descendent. Autoturismele 100% electrice au scăzut cu 41,3% în primele șapte luni, o tendință îngrijorătoare, mai ales în contextul în care România se află printre ultimele țări europene în privința electromobilității. Această situație este atribuită întârzierilor și suspendării Programului Rabla 2025, care a creat blocaje majore în comportamentul de cumpărare al consumatorilor și a destabilizat lanțul valoric al industriei auto.

Topul pe mărci pentru autoturismele 100% electrice în primele șapte luni este condus de Dacia Spring, cu 1.160 unități și o scădere de 46,5%, urmată de Tesla Model 3 cu 221 unități și Tesla Model Y cu 197 unități.

La categoria plug-in hybrid, Ford Kuga este lider cu 368 unități și o creștere de 15%, urmat de Toyota RAV4 și Volkswagen Tiguan. În segmentul full-hybrid, Toyota Corolla domină cu 2.288 unități, urmată de Dacia Duster și Toyota Yaris Cross. Pentru autoturismele mild hybrid, Dacia Duster conduce cu 4.128 unități, urmată de Hyundai Tucson și Suzuki S-Cross.

„Datele din luna iulie aduc, într-adevăr, o ușoară gură de aer pentru piața auto, însă nu trebuie să ne lăsăm înșelați de această revenire temporară. Creșterea înmatriculărilor de autoturisme noi cu peste +26% față de iulie 2024 este încurajatoare, dar, privită în contextul întregului an, piața rămâne în scădere accentuată — cu un recul de -15,3% după primele șapte luni. Cu alte cuvinte, iulie este doar o excepție într-o evoluție generală descendentă. Mai mult, în pofida avansului segmentului electrificat — care a atins o cotă de 54% în iulie 2025 — înmatriculările de autoturisme 100% electrice sunt în scădere cu -17.8% în luna iulie si cu -41.3% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioada a anului trecut. Această tendință negativă ar trebui să fie un semnal de alarmă, mai ales în contextul în care România se află deja în zona de coadă a clasamentelor europene la electromobilitate”, a explicat Dan Vardie, președintele APIA.

Pe segmentul vehiculelor comerciale ușoare și minibus, în iulie 2025 s-a înregistrat o scădere de 12,7% față de aceeași lună a anului 2024, iar vehiculele comerciale ușoare fără minibus au scăzut cu 10,2%.

Vehiculele comerciale ușoare electrice au avut un volum relativ constant, cu 393 unități în primele șapte luni, comparativ cu 400 anul precedent. În ceea ce privește vehiculele comerciale grele și autobuzele, acestea au scăzut cu 5,9% în iulie, din care vehiculele grele peste 16 tone plus autotractoarele au înregistrat un recul de 4%.

În acest context, APIA a luat decizia importantă de a trata separat motorizările mild-hibrid în statisticile oficiale, o premieră în România, pentru o raportare mai precisă și transparentă a tehnologiilor hibride ușoare. Această măsură poziționează APIA ca pionier în recunoașterea distinctă a noilor tehnologii în piața auto românească.