Un nou proiect legislativ propus de autorități aduce schimbări importante în modul de organizare și funcționare a administrației publice, vizând în special ocuparea funcțiilor publice și mobilitatea personalului din sistem. Potrivit documentului, participarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) în comisiile de concurs nu va mai fi obligatorie în toate cazurile, ci doar la solicitare și exclusiv pentru funcțiile de conducere. De asemenea, procesul de selecție a candidaților va fi automatizat, prin extragerea subiectelor dintr-un sistem informatic, măsură care urmărește să asigure transparență și obiectivitate.

O altă prevedere vizează modificarea regulilor privind transferurile. Astfel, publicarea anunțurilor va fi obligatorie doar în cazul transferurilor la cerere, nu și pentru cele în interes de serviciu. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la transparența și accesul egal la oportunitățile din sistemul public.

Proiectul propune, de asemenea, suspendarea obligației de rezervare a postului în anumite situații de suspendare a raportului de serviciu, precum detașările la cabinetele demnitarilor sau la organizații internaționale. O modificare semnificativă este și suspendarea dreptului la pensie pe perioada în care un pensionar este încadrat într-o funcție publică, cu mențiunea că acesta își poate continua activitatea până la vârsta de 70 de ani, dar doar cu acordul instituției angajatoare.

În ceea ce privește mobilitatea în sistem, se propune suspendarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, cu excepția celor considerate esențiale, prevăzute în Planul Guvernului pentru perioada 2025–2026. Totodată, sunt suspendate detașările și transferurile pe perioadă determinată, iar pentru transferurile în interes de serviciu este introdus un termen strict de 30 de zile.

La intrarea în vigoare a actului normativ, conducătorii instituțiilor vor avea la dispoziție 10 zile pentru a dispune încetarea detașărilor existente. În termen de 30 de zile, funcționarii vizați ar trebui transferați pe posturi vacante, dacă acestea există.

Ministerul Muncii justifică aceste măsuri prin nevoia de reducere a cheltuielilor și eficientizare a aparatului administrativ. Totuși, sindicatele și specialiștii avertizează că implementarea rapidă, fără consultare largă, ar putea afecta negativ moralul funcționarilor și calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor.