România cere schimbarea regulilor UE privind urșii. Tánczos Barna: „Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână”

România și Slovacia solicită Comisiei Europene să analizeze modificarea regimului strict de protecție aplicabil populațiilor de urs brun care au ajuns la o stare favorabilă de conservare. Cele două state susțin că suportă cea mai mare parte a costurilor și riscurilor generate de conservarea speciei și cer mai multă flexibilitate în gestionarea acesteia.

Ministerul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că România și Slovacia au transmis o poziție comună către Comisia Europeană, prin care solicită inițierea unui proces de evaluare privind introducerea unei flexibilități sporite în regimul strict de protecție aplicabil populațiilor de urs brun care au atins și mențin pe termen lung o stare favorabilă de conservare.

Potrivit ministerului, tema va fi inclusă pe agenda următoarei reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), la inițiativa celor două state membre.

Reprezentanții celor două țări atrag atenția că România și Slovacia găzduiesc împreună peste jumătate din populația de urs brun existentă în Uniunea Europeană.

În același timp, autoritățile susțin că responsabilitățile și costurile generate de protejarea speciei sunt suportate într-o măsură disproporționată de cele două state, inclusiv în ceea ce privește pagubele produse în gospodării, ferme și comunități locale.

În acest context, cele două guverne consideră că legislația europeană ar trebui adaptată situației din teren, în special în statele în care populația de urs brun este stabilă și se află într-o stare favorabilă de conservare.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, afirmă că succesul politicilor de conservare nu poate fi evaluat exclusiv prin numărul exemplarelor de urs brun.

„Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână. România a demonstrat că poate asigura menținerea unei populații viabile de urs brun, însă succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunitățile locale, fermierii și cetățenii suportă costuri și riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realității din teren. Așa cum Uniunea Europeană a decis să introducă mai multă flexibilitate în gestionarea populațiilor de lup, considerăm că aceeași abordare trebuie analizată și în cazul ursului brun în statele membre unde specia a atins și menține o stare favorabilă de conservare.”

Potrivit MADR, solicitarea comună a României și Slovaciei va fi analizată în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului AGRIFISH.

Demersul urmărește deschiderea unei discuții la nivel european privind posibilitatea adaptării actualului regim de protecție pentru populațiile de urs brun din statele membre care au reușit să asigure conservarea speciei pe termen lung.

Autoritățile române consideră că o abordare mai flexibilă ar permite găsirea unui echilibru între obiectivele de protecție a biodiversității și necesitatea reducerii riscurilor și pagubelor suportate de comunitățile locale, fermieri și cetățeni.