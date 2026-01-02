Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a reacționat vehement în urma incendiului devastator produs într-un club din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde și-au pierdut viața zeci de persoane. Evenimentul tragic, soldat cu cel puțin 47 de morți, a stârnit comparații inevitabile cu incendiul din clubul Colectiv, tragedie care, în 2015, a dus la demisia sa din fruntea Guvernului.

Într-un mesaj public, Victor Ponta a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și a subliniat caracterul profund dureros al momentului, afirmând că astfel de situații ar trebui tratate cu respect, rugăciune și decență. Fostul premier a lăsat de înțeles că, spre deosebire de România, societatea elvețiană nu va permite exploatarea politică a unei asemenea nenorociri.

Fără a face economie de cuvinte, Ponta a lansat atacuri directe la adresa fostului președinte Klaus Iohannis, a lui Vlad Voiculescu și a formațiunii USR, pe care i-a acuzat că, în trecut, ar fi instrumentalizat tragedia de la Colectiv pentru câștig politic, cerând demisii și construindu-și imaginea pe suferința victimelor.

„Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele și familiile acestora. O tragedie cumplită, un moment în care trebuie să ne rugăm pentru sufletele celor care suferă. Ps – Sunt convins că Elveția este o țară cu o cultură și o civilizație atât de dezvoltate, încât niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic; niciun om fără scrupule (ca Iohannis) nu va cere demisia Guvernului; niciun om fără rușine (ca Vlad Voiculescu) nu va face filme de promovare politică; niciun partid politic fără Dumnezeu (ca USR) nu se va urca pe cadavre pentru a ajunge la Putere; niciun ONG de trădători nu va profita de nenorocire pentru a-și ataca propria țară strigând “Coruptia Ucide”, scrie Ponta pe Facebook.

Între timp, bilanțul incendiului din Crans-Montana continuă să îngrijoreze. Ministerul de Externe al Italiei a confirmat că numărul victimelor a ajuns la 47, o creștere față de estimările inițiale ale autorităților elvețiene. Oficialii locali avertizează că cifra ar putea crește, având în vedere că aproximativ 100 de persoane se află în stare critică.

Identificarea victimelor se dovedește extrem de dificilă, din cauza gravității arsurilor suferite. Se presupune că printre cei decedați se află numeroși tineri. Autoritățile italiene au anunțat că zece cetățeni italieni au fost internați în spitale, iar mai multe persoane sunt în continuare date dispărute.

Prima victimă identificată oficial este Emanuele Galeppini, un adolescent italian de 17 ani, cunoscut în lumea sportului pentru pasiunea sa pentru golf. Federația Italiană de Golf a confirmat decesul tânărului, descriindu-l drept un sportiv promițător, care întruchipa valorile autentice ale competiției și dedicării. Conform profilului său din clasamentele internaționale de golf amator, Emanuele locuia în Dubai și era recunoscut pentru devotamentul său față de sport.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile elvețiene încearcă să stabilească exact cauzele incendiului.