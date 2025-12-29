Victor Ponta a explicat că, potrivit datelor pe care le urmărește, Călin Georgescu se află pe primul loc în topul încrederii publice. Fostul premier consideră că, după un an de presiune mediatică intensă și campanii negative, efectul a fost contrar așteptărilor adversarilor politici.

În opinia sa, jumătate dintre români ar avea în continuare încredere în Georgescu, tocmai pentru că acesta a fost constant ținta atacurilor, transmite România TV.

Ponta susține că ceea ce descrie drept un „măcel mediatic” nu a dus la erodarea imaginii publice, ci la consolidarea ei.

„Eu cred că, în continuare, și mă uit pe sondaje, că Călin Georgescu este omul în care românii au cea mai mare încredere. După un an de zile de măcel împotriva lui, că a fost un măcel împotriva lui, toată propaganda l-a călcat în picioare, l-au făcut cu sare, l-au … Dom’le, așa spun sondajele, că jumătate din români au o încredere în el.”

Fostul premier a avansat un scenariu controversat, potrivit căruia o eventuală reținere sau arestare a lui Călin Georgescu ar avea un efect politic major. În viziunea sa, o astfel de măsură ar putea împinge susținerea electorală la niveluri foarte ridicate, chiar spre 70%.

Victor Ponta consideră că, din acest motiv, Georgescu ar trebui lăsat să candideze liber, fără intervenții din zona justiției, pentru a evita transformarea sa într-un simbol al nedreptății.

„Probabil, cu cât dau mai tare în el, cu atât o să crească … Credeți că îl vor aresta până la urmă? Și dacă îl arestează, o să aibă 70%. Cred că trebuie lăsat să candideze.”

În analiza sa, Victor Ponta a schițat și o posibilă strategie politică pentru următorii ani. El a sugerat că George Simion, pe care îl descrie ca fiind un lider tânăr, ar trebui să se concentreze pe guvernare, în timp ce Călin Georgescu ar putea fi candidatul suveranist la alegerile prezidențiale din 2030.

Ponta a comparat această etapă cu propriul parcurs politic, menționând vârsta la care a preluat conducerea PSD, pentru a sublinia ideea de maturizare politică graduală.

„Cred că George Simion, care e un om tânăr, are vârsta pe care o aveam eu când am devenit președinte la PSD, ar trebui să se gândească la guvernarea țării, iar Călin Georgescu să fie candidatul suveranist în 2030.”

Fostul premier a vorbit și despre Nicușor Dan, despre care spune că ar putea fi slăbit politic chiar din interiorul USR. Ponta a amintit de conflictele mai vechi din partid și a sugerat că liderii USR ar putea ajunge din nou să îl marginalizeze, considerându-l insuficient de aliniat cu linia formațiunii.

În opinia sa, aceste tensiuni interne ar putea avea un impact direct asupra viitoarelor candidaturi.

„Până atunci, nu știu dacă îl mai prinde pe Nicușor candidatura, că îl omoară ăștia useriștii, că nu-i destul de userist. L-au mai dat o dată afară din USR, nu?”

Victor Ponta a mai afirmat că, pentru a-și consolida viitorul politic, Călin Georgescu ar trebui să își construiască o platformă clară și să se delimiteze de persoanele care, în opinia sa, l-au folosit în interes propriu. El a vorbit despre existența unor profitori care l-ar fi promovat doar conjunctural, fără loialitate reală.

„Ar trebui să scape de căpușe, de profitori, de dăștia care l-au folosit, l-au chemat la emisiuni doar ca să-l vândă, de iudele care l-au tot vândut. Și când spun iude, mă refer și de sex masculin și feminin.”

Ponta a concluzionat că anul de confruntări publice l-a „călit” pe Călin Georgescu și că acesta ar trebui să fie lăsat să candideze la alegerile prezidențiale din 2030.