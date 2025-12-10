Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri, 10 decembrie, că o propunere fermă privind revenirea la alegerile în două tururi de scrutin poate fi formulată doar dacă există o susținere politică solidă, lucru care, în opinia sa, lipsește în prezent. El a explicat că, în cadrul discuțiilor din coaliție, două partide – UDMR și PSD – ar fi anunțat explicit că nu susțin această schimbare, ceea ce face imposibil avansul unui proiect realist.

Bolojan a subliniat că, din perspectiva sa, abordarea trebuie să fie una rațională și nu bazată pe formule care doar sună bine. El a arătat că electoratul urban al PNL ar accepta cu ușurință votul în două tururi, însă fiecare sistem de vot are avantaje și dezavantaje ce trebuie discutate deschis. Premierul a criticat practica recurentă a schimbării regulilor înainte de fiecare ciclu electoral, amintind că de-a lungul timpului partidele au ajustat calendare electorale sau au comasat alegeri în funcție de propriul interes, în loc să se concentreze pe performanța politică.

Șeful Executivului a explicat că votul în două tururi ar favoriza schimbarea și fragmentarea politică, în timp ce alegerea într-un singur tur – sistemul actual – ar aduce stabilitate și ar avantaja în special primarii în funcție. El a punctat că ambele modele au logica lor și că discuția trebuie purtată fără tentația de a manipula regulile pentru un avantaj temporar.

„Eu întotdeauna am căutat să fiu raţional, nu să vin cu lucruri care sună bine. În mod cert, pentru electoratul urban al PNL, votul din două tururi este o soluţie pe care o acceptă, dar fiecare sistem de vot are nişte avantaje şi dezavantaje, trebuie să le discutăm deschis. Noi ce facem? Noi, de fiecare dată încercăm că atunci când începe jocul, înainte de a începe jocul, să schimbăm regulile. Aşa s-a întâmplat de fiecare ciclu. Punem alegerile când ne convine nouă data alegerilor, le mutăm pe cele locale cu cele europarlamentare, facem tot felul de lucruri de genul ăsta, încercând ca prin influenţarea regulii de joc să influenţăm rezultatul, nu să fim mai performanţi. Şi atunci, un vot din două tururi este un vot care în general favorizează schimbarea, pentru că e, de fapt, un referendum, de exemplu, pentru primar în turul 2, favorizează disiparea politică, deci mai multe partide, şi deci el are nişte avantaje în anumite zone. Dar în acelaşi timp, un vot din primul tur, cum avem astăzi, el favorizează stabilitatea, sigur că îl avantajează pe cel care este în funcţie principal, şi favorizează gruparea politică”, a spus Bolojan.

Premierul a reiterat că, pentru a avansa o propunere serioasă, este nevoie de o masă critică, care lipsește atât în privința votului în două tururi, cât și în cazul altor teme, precum reducerea numărului de parlamentari la 300. Totuși, el a menționat că există un proiect în lucru care ar urma să reducă numărul de parlamentari cu aproximativ 10%, calcul bazat pe datele recensământului, pentru că aceasta ar fi varianta realistă acceptată de un număr suficient de forțe politice.

„Astăzi, în coaliţie, pentru că s-a discutat acest subiect, sunt cel puţin două partide care, în mod explicit, au spus că nu susţin. UDMR şi PSD, de exemplu, în discuţiile care au avut loc pe tema asta, au venit cu această abordare. De asemenea, de exemplu, s-au discutat de 300 de parlamentari, de reducerea numărului de parlamentari. Când am văzut că nu există o masă critică în care să facem asta, am căzut de acord să reducem numărul de parlamentari, şi este într-adevăr, se lucrează la un proiect de lege, în aşa fel încât numărul de parlamentari să fie calculat după datele de la recensământ, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că există două stiluri de politică: cel în care cineva vine cu proiecte care conturează un profil politic atractiv, dar fără șanse reale de implementare, și cel în care sunt promovate proiecte realizabile, chiar dacă mai mici, care construiesc în timp. El a sugerat că a doua abordare este cea care generează încredere publică, într-un context în care numeroase propuneri vehiculate în trecut nu au fost concretizate.

Premierul a ținut să clarifice că discuțiile despre sistemul electoral nu sunt recente și nu au legătură cu ultimele evenimente politice, ci s-au purtat încă din prima parte a anului. În ciuda acestor dezbateri, el a afirmat că nu există o decizie în interiorul PNL privind revenirea la două tururi, ceea ce îl determină să evite poziționările categorice.

În opinia sa, PNL ar trebui să susțină sisteme electorale predictibile, care să nu mai fie modificate în funcție de interesele de moment. El a propus stabilirea unor date fixe pentru alegerile locale și parlamentare, oferind predictibilitate și evitând situațiile în care regulile sunt reconfigurate cu puțin timp înainte de vot. Premierul a criticat și practica politică prin care se încearcă „schimbarea porților de fotbal cu buturi de rugby” în plin joc, doar pentru a avantaja un anumit actor politic.

Ilie Bolojan a admis că există multe comunități unde votul în două tururi ar fi util pentru a facilita schimbarea, dar a subliniat că, în absența stabilității administrative, impactul nu ar fi suficient. El a atras atenția că România a suferit din cauza schimbărilor frecvente de premieri, miniștri și funcționari cu rol decisiv, ceea ce a afectat continuitatea proiectelor.

„PNL trebuie să susţină sisteme de alegere predictibile, să nu mai repetăm greşelile pe care le-am făcut, încercând să stabilim regula jocului care să ne avantajeze pe noi. Mie mi-ar conveni, şi eu voi susţine întotdeauna, să spunem: o dată la patru ani, în prima duminică din iunie, avem alegeri locale. O dată la patru ani, nu ştiu, în ultima duminică din noiembrie, avem alegeri locale. Şi asta înseamnă predictibilitate. Acesta este sistemul. Nu să schimbăm, să modificăm legea, facem sondaje de opinie, vedem cum ne avantajează pe noi şi cu jumătate de an schimbăm porţile de fotbal cu buturi de rugby pentru că ne-ar avantaja pe noi acest tip de joc. Personal consider că în multe locuri ar fi necesar votul din două tururi, pentru că el favorizează schimbarea. Pe de altă parte, dacă vrem să vedem proiecte, dacă vrem să vedem lucruri care se fac, îţi trebuie stabilitate. Unul din minusurile pe care le-am avut ca ţară este schimbarea frecventă de premieri, de miniştri, de responsabili”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a comparat situația României cu cea din Germania, unde multe landuri au adoptat votul într-un singur tur, însă alte țări europene folosesc sistemul în două tururi. El a arătat că nu există un model universal valabil, ci doar sisteme adaptate contextelor naționale.

În ceea ce privește efectele asupra rezultatelor electorale, Bolojan a insistat că sistemul de vot nu este determinant, amintind dezbaterile intense despre votul uninominal și faptul că schimbările de arhitectură electorală nu au dus neapărat la îmbunătățirea calității clasei politice. În opinia sa, esențial este ca alegătorii să trimită în funcții oameni competenți, indiferent de arhitectura electorală.

În concluzie, premierul a afirmat că sistemul în două tururi poate fi util în multe locuri și ar putea facilita schimbarea, dar nu constituie un panaceu. El a amintit că România a avut două decenii de primari aleși în două tururi și rezultatele nu au fost uniform pozitive – unele zone au progresat, în timp ce altele au stagnat.