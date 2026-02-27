În prezent, un kilogram de carne de porc se vinde la poarta fermelor cu 4,7 lei, în timp ce costul real de producție este de 6,57 lei/kg. Această diferență economică face ca producția să fie nerentabilă, iar fermierii avertizează că scăderea producției interne ar putea avea consecințe asupra pieței locale, economiei și bugetului consolidat al României.

Criza nu este cauzată doar de scăderea consumului intern, ci și de factorii externi, în special evoluția pestei porcine africane în Europa. În Spania, unul dintre cei mai mari producători europeni, pesta porcină a generat supraproducție de carne, iar prețurile scăzute pe piețele europene au determinat ca România să se confrunte cu cele mai mici prețuri la poarta fermelor dintre țările europene auditate.

„Astăzi vindem în pierdere, producem mult mai scump față de prețul care ni se oferă, iar toate aceste lucruri coroborate vor duce până la urmă la scăderea producției în România, pentru că fermierii nu pot produce în pierdere la nesfârșit. Avem deja peste 20 de săptămâni de când vindem sub costul de producție”, a declarat Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, conform Digi24.

Deși nicio fermă comercială din România nu este afectată în prezent de pesta porcină africană, există 24 de focare la gospodăriile populației și la mistreți. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că situația actuală este mult mai controlată față de momentul preluării mandatului său, când existau aproximativ 1.600 de focare.

„Fermierii au societăți comerciale în spate, care trebuie să își plătească angajații, furnizorii și taxele. Pierzând bani, cineva va rămâne neplătit, iar efectul se va răsfrânge asupra consumatorului, pentru că nu vor mai fi animale pentru comercializare”, a mai spus Adrian Balaban.

Asociația Producătorilor de Carne de Porc atrage atenția că, dacă situația persistă, jumătate dintre fermele românești vor fi nevoite să își înceteze activitatea până la vară. Impactul ar fi semnificativ nu doar pentru fermieri, care trebuie să își plătească angajații, furnizorii și taxele, ci și pentru consumatori, care ar avea acces la mai puțină carne românească.

„Am avut deja întâlniri cu Ministerul Agriculturii, Consiliul Concurenței, MSMS și ANPC pentru a găsi soluții pe termen scurt și mediu. Probabil vom avea întâlniri și în zilele următoare pentru a intra în mai multe detalii și a înțelege împreună cum putem gestiona această situație critică”, a transmis Asociația Producătorilor de Carne de Porc.

Fermierii speră ca situația să se redreseze în perioada următoare, însă prețurile rămân sub costul de producție, iar perioada de consum scăzut accentuează dificultățile economice. În acest context, Asociația a solicitat sprijin autorităților, inclusiv Ministerului Agriculturii, Consiliului Concurenței, MSMS și ANPC, pentru a identifica soluții pe termen scurt și mediu și pentru a preveni pierderea unui sector economic vital.