Producătorul european Airbus a precizat că situația a fost identificată și limitată, iar în prezent se desfășoară inspecții asupra tuturor avioanelor care ar putea fi afectate. Doar o parte dintre acestea ar urma să necesite măsuri suplimentare.

Anunțul a dus la scăderea acțiunilor Airbus la Bursa de Valori din Paris.

Problema apare într-un moment în care flotele Airbus tocmai reveniseră la operațiuni normale, după ce producătorul a implementat mai rapid decât era prevăzut o actualizare software necesară pentru a preveni o potențială criză generată de o vulnerabilitate la radiațiile solare, potrivit informațiilor publicate de AFP.

Mai multe companii aeriene din Asia și Statele Unite au instalat actualizarea solicitată de Airbus și impusă de autoritățile de reglementare, în urma unui incident recent care a implicat un avion JetBlue A320.

„(n.red Airbus) inspectează toate avioanele potenţial afectate, ştiind că doar o parte dintre ele vor trebui să facă obiectul unor măsuri suplimentare”, a declarat pentru sursa menționată o purtătoare de cuvânt a producătorului european, confirmând informaţii apărute care au făcut ca acţiunile companiei să scadă la Bursa de Valori din Paris.

Noua problemă identificată se referă la o deficiență industrială ce afectează panourile fuselajului pentru câteva zeci de aeronave din familia A320. Surse din industrie au indicat faptul că defectul suspectat provoacă întârzieri în procesul de livrare, însă nu există semnale că aeronavele deja aflate în serviciu ar fi afectate.

Situația apare în contextul în care Airbus încearcă să își respecte obiectivele ambițioase de producție și livrare pentru acest an.

Surse industriale menționate de AFP au precizat că producătorul a livrat 72 de aeronave în luna noiembrie, un rezultat sub așteptările analiștilor, ceea ce ridică totalul anual la 657 de aparate.

Compania vizează un total de aproximativ 820 de livrări în acest an, ceea ce ar presupune o performanță record de peste 160 de aeronave doar în luna decembrie. Recordul anterior pentru ultima lună a anului a fost de 138 de livrări, înregistrat în 2019.