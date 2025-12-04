Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat recepţionarea unei serii ample de lucrări de modernizare desfăşurate pe o suprafaţă totală de 500.000 de metri pătraţi, acestea făcând parte din proiectul de creştere a capacităţii operaţionale a Aeroportului Internaţional Henri Coandă şi de optimizare a condiţiilor de operare a aeronavelor.

Reprezentanţii instituţiei au transmis că lucrările se încadrează în etapa 2023–2025 a programului strategic de dezvoltare.

Investiţia a vizat în primul rând extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare, care, odată finalizată, ajunge la o suprafaţă totală de 190.000 mp. Această extindere permite creşterea capacităţii de parcare a aeronavelor cu 28 de poziţii destinate aeronavelor de cod C, precum Airbus A320 sau Boeing 737.

Totodată, unele dintre aceste poziţii vor putea găzdui şi aeronave de dimensiuni mai mari, de cod E, cum sunt Boeing 777 sau Airbus A330, oferind aeroportului o flexibilitate operaţională sporită.

Un alt obiectiv major finalizat este construirea unei noi căi de rulare a aeronavelor, proiect completat de modernizarea a cinci căi de rulare aferente Pistei 08L-26R, pe o suprafaţă totală de 310.000 mp.

În paralel, au fost realizate două drumuri rapide care facilitează accesul echipamentelor de handling către aeronavele aflate pe platforme, reducând timpii de operare şi optimizând fluxurile logistice.

Lucrările au inclus şi modernizarea structurilor rutiere aeroportuare, precum şi îmbunătăţirea sistemelor de preluare a apelor pluviale, element esenţial pentru menţinerea siguranţei operaţionale în condiţii meteo nefavorabile.

De asemenea, au fost actualizate sistemele de balizaj şi iluminat, proiectul incluzând instalarea unor sisteme LED moderne, mai eficiente energetic şi conforme cu standardele internaţionale.

Aceste modernizări se aliniază cerinţelor Regulamentului UE nr. 139/2014, care stabileşte specificaţiile tehnice şi procedurile administrative pentru aerodromuri. Contractul pentru proiectare şi execuţie, cu o valoare totală de circa 75 de milioane de euro, a fost adjudecat în decembrie 2022 de compania PORR Construct.

În paralel, CNAB a lansat deja licitaţia pentru Etapa a II-a a modernizării, ce vizează reabilitarea integrală a Pistei nr. 1 – considerată cel mai important proiect investiţional din istoria Aeroportului Henri Coandă.

Această etapă urmăreşte continuarea procesului de extindere şi modernizare, necesar pentru a susţine traficul aerian în creştere şi pentru a asigura standarde tot mai ridicate de siguranţă şi eficienţă.