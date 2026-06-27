„Puciştii” din PNL contestă deciziile congresului și depun două ordonanţe preşedinţiale pentru anularea excluderilor

Cinci membri ai PNL, vizați de excludere după congresul din 21 iunie 2026, au depus la Tribunalul București două ordonanţe preşedinţiale prin care solicită anularea hotărârilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar.

Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Lucian Bode, Adrian Veștea și Rareș Bogdan susțin că deciziile prin care au fost excluși „de drept” din partid au fost luate ilegal și se bazează pe mai multe motive de nelegalitate.

În documentele depuse la instanță, cei cinci exclusi contestă hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, precum și pe cele ale Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, pe care le consideră nelegale. De asemenea, solicită anularea alegerii noii conduceri a partidului, ratificarea modificărilor Statutului PNL și toate actele subsecvente adoptate pe baza acestor hotărâri.

Potrivit contestatarilor, hotărârile au fost luate pe baza unui proiect de Statut neaprobat și nepublicat, încălcare a procedurilor statutare, convocarea ilegală a congresului, nereguli privind cvorumul și procesul de vot, precum și ignorarea unei decizii judecătorești care suspenda aplicarea unor măsuri similare.

Anularea hotărârii privind excluderea „de drept” a membrilor care susțin sau participă la guvernarea cu PSD în afara liniei partidului;

Anularea hotărârii care cere demisia mai multor membri și declanșarea procedurilor de excludere;

Anularea alegerii conducerii partidului prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini”;

Anularea ratificării modificărilor Statutului PNL;

Constatarea lipsei de efecte juridice a tuturor actelor adoptate în temeiul acestor hotărâri.

Robert Sighiartău a declarat că, deși au trecut 10 zile de la depunerea contestației, avocații PNL nu au primit acces la dosarul de la Tribunalul Ilfov. El a atras atenția asupra încălcării dreptului la apărare și a lipsei de transparență în procesul judiciar.

„Cum ne putem exercita dreptul la apărare dacă nu putem vedea actele pe baza cărora s-a pronunțat instanța?”, a scris Sighiartău pe Facebook, subliniind importanța respectării principiilor statului de drept.

La congresul din 21 iunie 2026, PNL a decis excluderea celor cinci membri pentru că au votat Guvernul Adrian Veștea și au acceptat funcții în guvern, încălcând astfel deciziile partidului.

Aceste evenimente marchează o nouă etapă a conflictelor interne din PNL, cu impact asupra stabilității și direcției formațiunii politice.