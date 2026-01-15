Anul 2025 a adus creșteri consistente ale prețurilor locuințelor în marile orașe ale României, potrivit datelor Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din țară. București a înregistrat cea mai accelerată creștere, cu un avans de peste 20% față de anul precedent, urmat de Craiova (+19%) și Timișoara (+12%).

Deși Bucureștiul a înregistrat cea mai mare creștere procentuală, Cluj-Napoca continuă să fie orașul cu cele mai ridicate prețuri medii, 3.228 euro/mp în decembrie 2025, marcând o creștere de 9,4% față de decembrie 2024.

Alte orașe în care prețul mediu a depășit pragul de 2.000 euro/mp sunt Brașov (2.280 euro/mp), Constanța (2.036 euro/mp) și Craiova (2.034 euro/mp).

București se distinge prin cea mai mare discrepanță între locuințele noi și cele vechi. În decembrie 2025, apartamentele vechi au fost cu aproape 25% mai scumpe decât cele noi, prețul mediu atingând 2.528 euro/mp pentru vechi și 2.025 euro/mp pentru noi.

Această diferență a fost accentuată de eliminarea cotei reduse de TVA în august 2025, care a majorat cota standard de la 19% la 21%, și de faptul că marile proiecte rezidențiale se află mai mult în zonele periferice ale capitalei.

În Brașov, diferențele de preț între apartamentele noi și vechi au rămas nesemnificative. La finalul anului, locuințele vechi erau doar cu 1,2% mai scumpe decât cele noi, inversând ușor trendul față de 2024. Cluj-Napoca a înregistrat cele mai mici diferențe între cele două tipuri de locuințe, cu doar 14 euro/mp diferență.

În Constanța, apartamentele vechi au crescut mai rapid decât cele noi (+8% vs +4%), iar Timișoara s-a remarcat prin cea mai mare creștere a prețurilor pentru apartamentele noi (+21%), în timp ce locuințele vechi au avansat cu 8%.

Oradea și Iași continuă să ofere cele mai accesibile locuințe mari. În Oradea, apartamentele vechi au fost cele mai ieftine din țară, cu 1.810 euro/mp, iar apartamentele noi au atins 1.996 euro/mp.

În Iași, apartamentele noi au costat în medie 1.835 euro/mp, în timp ce locuințele vechi s-au situat la 1.976 euro/mp.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe la OLX Group, estimează că anul 2026 va aduce un context mai stabil pe piața imobiliară. După creșterile accelerate din anii anteriori, ritmul de majorare a prețurilor se va tempera, fără a se aștepta scăderi. Reducerea dobânzilor și temperarea inflației ar putea stimula cererea, mai ales în a doua jumătate a anului, făcând finanțarea mai accesibilă pentru cumpărători.

Astfel, piața românească de locuințe a încheiat 2025 cu evoluții diferite de la oraș la oraș, dar cu un trend general ascendent, evidențiind atât provocările legate de accesibilitate, cât și oportunitățile pentru investiții.