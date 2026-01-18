Ministerul Agriculturii a stabilit ca aceste sume să fie virate până la data de 15 februarie, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), pentru ca producătorii agricoli să poată beneficia de sprijinul financiar conform legislației în vigoare, conform Agrointel.

Plățile includ rambursarea pentru motorina utilizată în lucrările agricole mecanizate, diferența dintre acciza standard și cea redusă, stabilită la 2,213 lei pe litru, precum și suport de până la 50% pentru cheltuielile cu energia electrică necesară sistemelor de irigații. Fondurile vor fi solicitate de Ministerul Agriculturii de la Ministerul de Finanțe și integrate în bugetul general alocat agriculturii pentru 2026, în valoare de 5 miliarde de lei.

„Atât la motorina utilizată în agricultură, trimestru III din 2025, cât și plata pe 50% la energie utilizată în sistemul de irigații, aceste sume vor fi decontate luna aceasta maxim până pe 15 februarie, pentru că putem plăti 1/12 pe legislație și ne încadrăm în aceste sume. Banii vor fi solicitați de la Ministerul de Finanțe, apoi sumele vor fi înglobate în bugetul general de 5 miliarde pe care noi îl solicităm pentru 2026 către Ministerul de Finanțe pentru agricultura din România”, a spus ministrul Florin Barbu într-o emisiune difuzată pe 14 ianuarie la TVR 1.

Fermierii au avut termen până pe 22 decembrie 2025 pentru a depune cererile necesare obținerii sprijinului în 2026. Până la noile plăți, APIA trebuie să achite și sumele restante aferente trimestrului III și IV din 2025. Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în valoare totală de 263,5 milioane de lei, va fi distribuit către un număr de 15.517 fermieri, conform Ordinului ministrului agriculturii nr. 409/18.12.2025.

Cantitatea maximă anuală de motorină eligibilă pentru rambursare este de 410 milioane de litri. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a precizat că plata se face în conformitate cu HG nr. 1174/2014 și OMADR nr. 269/2025, cu modificările și completările ulterioare, pentru motorina utilizată în activitățile agricole eligibile.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), virează în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei în conturile fermierilor beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Plata se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 şi ale OMADR nr. 269/2025, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată în activităţile agricole eligibile”, a informat anterior MADR.

Astfel, fermierii români vor beneficia de sprijinul financiar necesar pentru continuarea lucrărilor agricole și menținerea funcționării sistemelor de irigații, garantându-se continuitatea producției și susținerea sectorului agricol românesc.