Astăzi, 15 ianuarie 2026, românii care fac plinul la benzinării pot găsi cea mai ieftină benzină la Petrolium din Iernut, Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60, unde litrul costă 7,00 lei. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este oferit de OMV, la 7,59 lei pe litru, potrivit informațiilor de pe Peco Online.

În marile orașe ale țării, prețurile rămân relativ apropiate. În București, litrul de benzină costă 7,58 lei, iar motorina se vinde cu 7,77 lei. La Cluj-Napoca, benzina ajunge la 7,62 lei, iar motorina la 7,82 lei, în timp ce la Timișoara, benzina se găsește cu 7,59 lei și motorina cu 7,80 lei. În Iași, litrul de benzină costă 7,60 lei, iar cel de motorină 7,80 lei, iar la Constanța, benzina se vinde cu 7,62 lei, iar motorina cu 7,79 lei. Prețurile pentru GPL variază între 3,82 și 3,99 lei pe litru, în funcție de oraș.

CELE MAI MICI PREȚURI LA BENZINA, MOTORINA ȘI GPL ÎN PRINCIPALELE ORAȘE DIN ȚARĂ Oraș Benzină (RON/litru) Motorină (RON/litru) GPL (RON/litru) București 7.58 7.77 3.82 Cluj-Napoca 7.62 7.82 3.89 Timișoara 7.59 7.80 3.84 Iași 7.60 7.80 3.99 Constanța 7.62 7.79 3.92

Comparativ cu luna precedentă, prețurile carburanților din România au înregistrat o creștere ușoară.

Litrul de benzină s-a scumpit cu aproximativ 2,5%, ceea ce în practică înseamnă că un plin de 50 de litri, necesar pentru a alimenta complet un autoturism obișnuit, costă astăzi cu aproximativ 9,5 lei mai mult decât în urmă cu o lună.

În ceea ce privește motorina, majorarea a fost de 2,3%, ceea ce se traduce prin faptul că un plin complet de 50 de litri de motorină este astăzi mai scump cu aproximativ 9 lei față de costul pe care îl avea în urmă cu 30 de zile, potrivit sursei citate anterior.

PREȚURI MEDII ANUALE LA BENZINA, MOTORINA ȘI GPL ÎN ROMÂNIA An Benzină Motorină GPL 2026 7.61 7.80 3.97 2025 7.32 7.55 3.66 2024 7.13 7.30 3.47 2023 6.75 7.18 3.59 2022 7.35 8.07 4.04 2021 5.69 5.65 3.0

La nivel european, România se menține în categoria țărilor cu combustibili accesibili. În Uniunea Europeană, prețul benzinei din România o situează pe locul 17 între țările cu cea mai ieftină benzină, iar motorina ocupă același loc 17 în topul celor mai mici prețuri.

Comparativ cu prețurile fără taxe, România se află pe locul 18 la benzina fără taxe și pe locul 17 la motorina fără taxe, rămânând astfel o opțiune avantajoasă pentru șoferi, conform sursei citate anterior.